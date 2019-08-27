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G7掏錢救雨林 巴西不領情

2019-08-27 23:36聯合報 國際中心／綜合報導

亞馬遜雨林野火，演變成政治角力。 （美聯社）
亞馬遜雨林野火，演變成政治角力。 （美聯社）
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七大工業國集團（Ｇ７）領袖廿六日在峰會中同意向巴西提供兩千萬美元（約台幣六億二八○○萬元）協助撲滅亞馬遜雨林火勢，但巴西總統波索納洛嗤之以鼻拒絕接受。不只巴西政府不領情，環保團體也稱這筆資金是治標不治本。

Ｇ７東道主法國總統馬克宏提案金援亞馬遜火災。他廿三日說：「我們必須即刻回應森林的呼救，現在烈火正在吞噬亞馬遜雨林。」Ｇ７援助金預定資助巴西及玻利維亞等亞馬遜雨林分布的國家，主要用於派飛機救火。

巴西總統幕僚長羅連佐尼廿六日晚間接受巴西電視台訪問時說：「我們心懷感謝，但或許這些資源更適合幫助歐洲造林。」並暗指馬克宏背後的動機與殖民和帝國主義脫不了關係。

波索納洛廿二日也曾批評馬克宏要求在峰會討論亞馬遜火災是「殖民心態」。

羅連佐尼進一步譏諷說：「馬克宏連發生在世界遺產教堂的可預見大火都無法避免了，還想教我們國家什麼？」他指的是今年四月的巴黎聖母院大火。羅連佐尼廿七日告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），巴西將拒絕這筆援助。

環保團體指出，這筆火災緊急救助金非但不夠，也未能解決貿易及消費等導致森林濫伐的主因。英國綠色和平組織負責人喬治說：「兩千萬美元著實不足，特別是亞馬遜危機與英國及其他Ｇ７國家過度消費肉類與乳製品脫不了關係。英國有諸多手段阻止雨林破壞，像是在巴西能全面保障雨林前，暫時中止貿易談判。」

在Ｇ７峰會討論緩解全球氣候變遷的環節時，美國總統川普則不見人影。他在稍後的記者會說：「美國坐擁龐大財富，我不打算在這些幻想及風車上消耗資金，這根本不管用。」

玻利維亞境內的亞馬遜雨林火災同樣嚴重，至少已燒毀一萬平方公里森林。專家指出，由於降雨量不足，南美亞馬遜大火恐怕得再燒好幾周，災害面積定將繼續擴大。

巴西火災馬克宏

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