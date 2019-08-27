親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

川普G7批南韓「不聰明」 安倍笑而不答

2019-08-27 16:35世界日報 東京記者蔡佩芳／26日電

川普當安倍面批南韓，韓總理籲日各退一步。 美聯社
川普當安倍面批南韓，韓總理籲日各退一步。 美聯社
分享
南韓總理李洛淵今天表示，如果日本收回對韓出口管制的不當措施，南韓也願意重新檢討是否終止日韓間的軍事情報保護協定（GSOMIA）。日本媒體則指出，南韓打亂美國布局，美國總統川普為此在G7峰會點名批判南韓。

韓總理籲日各退一步

韓聯社報導，李洛淵26日在國會預算決算特別委員會答詢時，開出收回終止GSOMIA決定的條件。

日媒產經新聞報導，多名日本政府人士透露，G7峰會首日的外交安全保障會談中，在伊朗情勢議題討論告一段落後，川普突然看著日本首相安倍晉三，開始批評「南韓的態度太過分、一點都不聰明。他們被金正恩給輕視了。」

報導指出，川普的發言已經得到多名日本政府人士的證實。峰會的外交安全保障會談中，在針對伊朗情勢討論告一段落後，川普突然看著日本首相安倍晉三，開始批評南韓；安倍一字都不曾提到南韓，但臉上浮現微笑。

產經新聞分析，川普的發言在展現美國與日本步調一致，但同時也顯示出美日韓安保合作框架的脆弱。日本外務省幹部指出，日韓的GSOMIA協助美軍在亞太地區的運作，南韓終止協定對美國造成的困擾更甚日本。

不過產經分析也指出，雖然川普表現出對南韓的怒意，但美國與日本對北韓問題的態度落差也很明顯。川普重是美朝對話，肯定金正恩是個率直之人，卻對同盟國的日本的不安視而不見。

但南韓獨立民調機構 Real Meter 26日發表最新民調顯示，54.9%南韓民眾肯定南韓政府終止GSOMIA的決定，持否定意見的約占38.4%。

同日，南韓政府與國會協議2020年預算案，計畫編列兩兆韓元經費，協助企業加速半導體材料國產化。

南韓川普金正恩

相關新聞

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

明年G7 川普要辦在家裡

2019-08-27 14:05

川普攪局！拒絕退讓、翻來覆去 玩殘G7峰會得意洋洋

2019-08-27 13:36

「不想為夢想和風車失去財富」 川普缺席G7氣候會談

2019-08-27 13:35

圖利自己？ 明年G7峰會 川普想辦在自己的度假村

2019-08-27 13:35

川普辦G7峰會不避嫌：我家俱樂部最適合！挨批跨紅線

2019-08-27 11:25

談氣候 川普：不願為再生能源的「夢想」犧牲美國財富

2019-08-27 10:58

G7後對脫歐協議更樂觀 強生準備談到最後一刻

2019-08-27 10:11

G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖

2019-08-27 08:41

氣候會談…川普缺席 馬克宏緩頰

2019-08-26 23:46

G7最後一天 川普又變好好先生

2019-08-26 23:43

川普明年主辦G7峰會 想辦在自家邁阿密度假村

2019-08-26 22:15

談伊朗問題 川普：不想德黑蘭出現政權更迭

2019-08-26 20:05

伊朗外長現身G7被罵翻 總統羅哈尼表態力挺

2019-08-26 19:41

不容網路散布極端內容 澳洲祭出審查手段

2019-08-26 15:44

川普突然轉性？與梅克爾有說有笑 沒對伊朗發怒

2019-08-26 22:55

川普缺席G7氣候峰會 馬克宏忙打圓場

2019-08-26 20:15
看更多

熱門文章

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

2019-08-27 10:00

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05

IKEA要蓋「買得起」的住宅 繳房貸後還有錢好好生活

2019-08-26 18:02

貿易戰發言髮夾彎？川普冷答：抱歉那是我談判的方式

2019-08-27 10:46

美可能取消對陸增加關稅？川普：任何事都可能發生

2019-08-26 20:33

小護士王妃開飛機辣照發布 泰王室網站一度當機

2019-08-26 21:34

川普說法又變：美中很快會認真磋商

2019-08-27 00:28

美方壓力浮現 陸改打游擊戰？

2019-08-26 23:41

高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12

川普要美企撤出 陸外交部酸：美股下挫就是回應

2019-08-26 16:45

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

美中願重啟談判 美股應聲大漲

2019-08-26 23:34

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

美企在陸投資 大到撤不了

2019-08-26 23:39

今年第一起 富士山攻頂遭落石擊中一俄羅斯女子不治

2019-08-26 22:41

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

妙齡正妹全身長滿密集紅疹 原因竟是熬夜惹的禍

2019-08-26 21:01

時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04

美股道瓊指數大漲270點 川普稱美中貿易談判前景樂觀

2019-08-27 06:52

美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04

美中貿易現曙光？川普：高層官員多次通話

2019-08-27 00:13

馬路人孔蓋莫名冒泡 下水道挖出150公斤抹布團

2019-08-27 13:36

川普突然轉性？與梅克爾有說有笑 沒對伊朗發怒

2019-08-26 22:55

G7落幕挺港 強調中英聯合聲明存在

2019-08-27 05:06

伊朗外長現身G7被罵翻 總統羅哈尼表態力挺

2019-08-26 19:41

關切中越南海爭端 美國防部發聲明批陸

2019-08-27 04:21

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05

G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖

2019-08-27 08:41

婚前一個月遇車禍 他在女友告別式獻上婚戒感動眾人

2019-08-26 18:12

為貿戰籌銀彈？傳中國進出口銀行擬發行1320億永續債券

2019-08-26 17:42

川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48

川習羅生門 投資人當心

2019-08-26 23:35

美中貿易戰效應 人民幣跌破7.15

2019-08-26 23:40

【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46

劉鶴才說願與美磋商 人民日報又喊不得不打

2019-08-27 11:26

向美國靠攏！越南最大電信商：不打算用華為5G設備

2019-08-27 10:31

G7最後一天 川普又變好好先生

2019-08-26 23:43

全球央行 被狂人打敗了

2019-08-27 00:48

川普稱將與中國達成貿易協議 兩度稱北京主動通話和解

2019-08-27 06:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top