川普G7批南韓「不聰明」 安倍笑而不答

2019-08-27 16:35 世界日報 東京記者 世界日報 東京記者 蔡佩芳 ／26日電



川普當安倍面批南韓，韓總理籲日各退一步。 美聯社 分享 facebook 南韓總理李洛淵今天表示，如果日本收回對韓出口管制的不當措施，南韓也願意重新檢討是否終止日韓間的軍事情報保護協定（GSOMIA）。日本媒體則指出，南韓打亂美國布局，美國總統川普為此在G7峰會點名批判南韓。

韓總理籲日各退一步

韓聯社報導，李洛淵26日在國會預算決算特別委員會答詢時，開出收回終止GSOMIA決定的條件。

日媒產經新聞報導，多名日本政府人士透露，G7峰會首日的外交安全保障會談中，在伊朗情勢議題討論告一段落後，川普突然看著日本首相安倍晉三，開始批評「南韓的態度太過分、一點都不聰明。他們被金正恩給輕視了。」

報導指出，川普的發言已經得到多名日本政府人士的證實。峰會的外交安全保障會談中，在針對伊朗情勢討論告一段落後，川普突然看著日本首相安倍晉三，開始批評南韓；安倍一字都不曾提到南韓，但臉上浮現微笑。

產經新聞分析，川普的發言在展現美國與日本步調一致，但同時也顯示出美日韓安保合作框架的脆弱。日本外務省幹部指出，日韓的GSOMIA協助美軍在亞太地區的運作，南韓終止協定對美國造成的困擾更甚日本。

不過產經分析也指出，雖然川普表現出對南韓的怒意，但美國與日本對北韓問題的態度落差也很明顯。川普重是美朝對話，肯定金正恩是個率直之人，卻對同盟國的日本的不安視而不見。

但南韓獨立民調機構 Real Meter 26日發表最新民調顯示，54.9%南韓民眾肯定南韓政府終止GSOMIA的決定，持否定意見的約占38.4%。

同日，南韓政府與國會協議2020年預算案，計畫編列兩兆韓元經費，協助企業加速半導體材料國產化。