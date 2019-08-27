川普攪局！拒絕退讓、翻來覆去 玩殘G7峰會得意洋洋

2019-08-27 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



川普總統對國際關切的事務，尤其是對貿易、氣候變遷和俄羅斯的挑釁作為獨持異議，使40年前為對付重大的國際危機而成立的G7集團亂成一團，26日結束三天峰會時似乎歧見更為尖銳，許多協議似乎更遙不可及。

「華盛頓郵報」說，美中貿易戰使川普的意向更受注目，而他在離開法國前的記者會中，似乎對峰會未能獲得重大突破感到滿意。

川普說，他覺得與會的各國領袖很團結，而一些領袖敦促他說明他的策略，可是他拒絕退讓。

他為自己翻來覆去，包括對中國時而痛批、時而猛誇的談判作風辯護，宣稱這是他使用多年，並獲得豐碩成果的策略。

一個歐洲官員說，川普對自己成功攪局，讓其他世界領袖寢食難安，私下很得意。

峰會結束時，許多最迫切的全球問題仍懸而未決，有部分是因為川普還未決定要怎麼做。

例如，川普說，如果中國國家主席習近平不同意做重大讓步，他打算繼續用貿易制裁向中國施壓；他繼續痛斥2015年的伊朗核子協定「荒謬」，而極力捍衛這項協定的法國總統馬克宏就站在他身邊。

他表示願意與伊朗總統羅哈尼會談，可是必須遵守嚴格條件，雖然他也不排除減輕對伊朗的經濟壓力給予新的信用貸款額度。

一直漠視氣候變遷的川普也宣稱，美國擁有龐大的能源蘊藏，而他絕不會為了環境顧慮犧牲這種國家財富。

1975年展開的G7年度峰會，除了2002年之外，每次會後都發布聯合協議，這次卻只提出簡短的一頁聲明，對與會者的許多歧見一語帶過，也顯示川普對G7共同對付全球問題宗旨的破壞力有多大。

許多與會者早就對這次會議不抱期望，身為東道主的馬克宏則仍企圖宣揚會議獲得的一些小小成就；但是，除了伊朗問題，以及提供2000萬元協助對付亞馬遜叢林大火，這次會議實在乏善可陳。

其實亟待峰會處理的問題還有很多，包括愈來愈多國家發動代價極高的貿易戰、北韓恢復試射飛彈、南韓與日本關係破裂、歐洲一些國家瀕臨經濟衰退、英國接近於在沒有任何退場機制的情況下退出歐洲聯盟。峰會曾討論其中一些問題，卻毫無所獲。