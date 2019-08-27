圖利自己？ 明年G7峰會 川普想辦在自己的度假村

2019-08-27 13:35 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普明年主辦G7峰會 想辦在自家邁阿密度假村 被批圖利自己 分享 facebook

在法國舉行的七大工業國集團(G7) 高峰會議，26日儼然成了川普總統為他所擁有的佛羅里達州私人度假村打免費廣告的宣傳場合；川普表示，各國元首下一次要開高峰會議時，應該在他位於佛州都瑞爾(Doral)的豪華高爾夫球度假村舉行；消息傳出之後，川普遭到輿論批評有圖利自己之嫌。

在美國歷史上，總統對於賺錢為目的商業活動向來嚴守分際，避免嫌疑；不過，川普上台之後，兩者之間的操守界線，似乎已經變得越來越模糊。

川普26日在法國比亞里茲(Biarritz)表示，他在佛州都瑞爾的度假村是「很棒的地點」，可以做為2020年七大工業國集團高峰會議的舉辦地點。

座落於邁阿密西邊的「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」(The Trump National Doral Miami Golf Club)，是川普家族企業當中規模最大的資產，川普在2012年以1億5000萬元買下；不過，自從川普2015年投入選舉以來，俱樂部財務狀況開始不穩。

律師古普塔(Deepak Gupta)指出，川普在自己的度假村舉辦國際峰會，等於是要求外國政府到他的私人度假中心花費，「在國際舞台為自己的度假村打廣告。」

26日稍後，川普在與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的聯合記者會上說道，在都瑞爾度假村舉辦高峰會議「不會讓我因此賺錢，我也沒想到要賺錢。我只覺得那是一個很棒的場地。」

另外，川普在峰會閉幕記者會上表示，明年輪到美國主辦七大工業國集團高峰會議時，他一定會邀請俄羅斯總統普亭出席。川普說，一定會對普亭發出邀請，不論普亭是否有意願參加。

俄羅斯原本是八大工業國集團(G8)成員，但由於併吞烏克蘭的克里米亞，而在2104年遭到踢除。