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「不想為夢想和風車失去財富」 川普缺席G7氣候會談

2019-08-27 13:35

川普總統26日缺席七大工業國集團(G7)峰會的氣候和生物多樣性會談。峰會東道主、法國總統馬克宏解釋，川普正忙著進行雙邊會談，雖然他沒有出席，但他的團隊有派代表與會。

不過川普本人26日在G7峰會上回答有關氣候變遷的問題時表示，美國的財富是建立在能源基礎上的，他不會為了夢想和風車而損害這一基礎。

川普早在2017年就宣布美國退出巴黎氣候協議，並將全球變暖描述為「惡作劇」；在26日法國G7峰會結束後的記者會上，川普還試圖把自己描繪成一名環保主義者；稱作為一名前房地產開發商，他寫了很多環境影響報告書。

當被問及對氣候變遷的看法時，川普告訴記者，「我覺得美國擁有巨大的財富。財富在腳下。我讓那些財富活了起來。我們現在是世界上第一大能源生產國，而且很快就會遙遙領先」，「我不打算為夢想和風車失去那些財富，坦率地說，這些風車運轉得並不好」。

川普並沒有參加G7峰會中關於氣候變遷和生物多樣性的會議，據美聯社報導，川普26日日早上在G7會場的行程嚴重拖延，他和德國總理梅克爾的會談延誤約兩小時；接著，川普和印度總理莫迪會面，被問及是否出席接下來的氣候會談，他表示，氣候會談是下個行程，他也想要乾淨的空氣和水。

不過，在氣候會談開放採訪的時段，記者們發現川普的位子空著。

川普一向不相信氣候變遷是人類造成，一直稱氣候變遷是中國人發明的騙局。

川普氣候變遷法國

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