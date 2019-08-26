經合發展組織：推公平數位稅 將讓各國數位稅制退場

2019-08-26 14:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合25日電



經濟合作發展組織(OECD)祕書長葛利亞(Angel Gurria)表示，全球超過120個國家致力尋求課徵公平數位稅(digital tax)；部分國家已自行推出相關稅法，但表示若OECD達成協議將讓各國的數位稅制退場。

葛利亞在法國舉行的七大工業國(G7)上表示，「我們看到非常強勁且明確的多邊協議訊號。」

法國7月實施3%數位稅，對總部設在外國，卻在法國賺進數十億元廣告或零售收益的網路巨擘或數位企業徵稅，包括Google、亞馬遜(Amazon)和臉書(Facebook)，以及中國和法國的線上公司。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)7月簽署的數位稅法案針對「數位活動」全球營收超過7億5000萬歐元(約8億3200萬美元)，且在法國市場數位營收達2500萬歐元(約2773萬美元)的科技公司，徵收3%數位稅；此法溯及今年元旦，估計每年將為法國國庫增加5億歐元(約5億5400萬美元)收入。

法國此舉惹怒川普總統，揚言對法國酒品課徵報復性關稅。

法國課徵數位稅，旨在遏止企業在低稅地區設立分公司，規避法國等高稅國家。

巴黎當局表示，若OECD會員國達成協議，將撤銷法國本身的數位稅制；OECD可望在明年底就此取得成果。

除了法國之外，目前已各自實施數位稅的國家也表示，OECD推行公平數位稅後，將讓各國的數位稅退場。

根據OECD框架，各國正努力尋求更妥善的定義被課稅公司，並將採取同步措施，確保跨國企業付最低的稅。

亞馬遜已告知法國數千加中小企業，將把法國政府開徵的3%數位稅成本，轉嫁到該平台的法國第三方賣家，準備自10月1日起，調高向賣家收取的費用3%。