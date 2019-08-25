G7前示威反全球化 左派政團齊聚

2019-08-25 17:39 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



民眾在G7高峰會前夕上街遊行，提倡環保與反對全球化。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 在G7高峰會將登場的同時，法國比亞里茲鎮附近出現提倡環保、反對全球化的示威遊行，估計至少近萬人上街，要求領導人有所作為。此遊行也是「另類G7（Alternative G7）」運動的一部份，主張反對資本主義的剝削，受到許多左派團體支持。

另一種聲音

根據《歐洲新聞台》報導，數千名示威者24日在舉辦G7的比亞里茲鎮周邊遊行，行經路線從法國南端的昂代伊到西班牙北部的希盧恩。上街群眾的主要訴求包括提倡環保與反全球化，希望參加G7的領導群著手處理相關議題。示威者指出，G7高峰會代表著資源的剝削，「領導人用盡地球上的所有資源，卻忽略了人道危機、氣候變遷等重要議題。」

這場遊行響應近期法國「另類G7」的運動，以反資本主義剝削和商業壟斷為主軸，檢討G7造成全球貧富差距的擴大，以及經濟發展對環境的迫害。這場運動吸引各式各樣的組織支持，其中包括左派政黨、貿易公會、環保、女權以及難民團體等。

根據《路透社》報導，隨著近日亞馬遜森大火的新聞喧囂塵上，氣候議題也成了這場遊行的一大重點，呼籲領導人要在經濟發展與尊重生態系統中找到平衡點。倡議者表示，「我們都見證了亞馬遜森林大火，以及極地冰山融化，領導人會聽見我們的聲音的」

警方謹慎戒備

《CNN》的報導指出，根據「另類G7」提供的數據，這場遊行吸引了超過1萬5千人上街，法國地方政府則是估計遊行人數為9千人左右。而G7高峰會的參與國則是從24日開始，在法國的比亞里茲鎮進行為期3天的會談。

雖然示威者表示遊行會是和平冷靜的，但基於敏感的集會時間和地點，法國當局還是派遣了1萬多名警方到場維持秩序。然而，日前還是發生幾起輕微的警民衝突，共有16名示威者遭拘留，以及4位警方受傷。

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