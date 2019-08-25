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探川普想法 馬克宏G7峰會前安排2小時午餐會

2019-08-25 17:13世界日報 編譯黃秀媛╱綜合24日電

美國總統川普（左）與今年G7峰會東道主法國總統馬克宏（右）24日共進午餐，川普表...
美國總統川普（左）與今年G7峰會東道主法國總統馬克宏（右）24日共進午餐，川普表示與馬克宏處得不錯。 美聯社
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法國參加G7峰會的川普總統，24日與法國總統馬克宏舉行比一般預期要長的午餐會，討論貿易、伊朗的核子計畫，以及最近亞馬遜雨林大火等彼此關心的問題；而川普在餐會後推文誇耀他和馬克宏的關係，卻把馬克宏的推特帳號寫錯。

法國總統府官員說，馬克宏在臨時安排的兩小時餐會了解川普對一些關鍵事務的看法，並據此安排適當情況以促使G7集團達成某種共識。

有關官員說，會談內容包括彼此觀點相同和不同的事務，例如，對於美國和伊朗緊張情勢升高，川普證實他無意開戰，希望與伊朗達成協議。

「法新社」報導，法國外交官曾提議美國豁免有關伊朗出口石油到印度和中國的禁運措施，或是向德黑蘭提供新的信用貸款。

在貿易方面，川普曾揚言報復法國對美國科技巨擘課徵新稅，因為這些公司向歐洲聯盟繳付的稅捐絕大多數集中在低稅率地區。

但是，馬克宏堅持沒有理由為此引發貿易戰，宣稱這與法國、美國和所有大經濟體關心的數位稅無關。

他們對亞馬遜叢林大火則看法一致。馬克宏曾指責巴西總統波索納洛沒有努力遏制這種「國際危機」，波索納洛則斥之為「殖民主義心態」。

馬克宏向川普保證，他無意追求「反波索納洛政策」，只是想協助解決問題。

曾推文顯示他無意與G7國家領袖妥協的川普，對會談結果似乎很滿意，會後推文誇耀他與馬克宏的「特殊關係」。

推文中說：「剛剛跟法國總統馬克宏午餐。我們兩國正出現很多好事。與其他世界領袖的重大周末！」

但是，推文中把馬克宏的推特帳戶@EmanuelMacron寫成@EmanuelMacrone，而後者是一個現已沒有活動的諷刺性模仿帳戶，其戶主宣稱：「這是我跟我的美國和英國朋友直接溝通的英文推特。」「推特」(Twitter)故意模仿花俏的法文拚成「twiterre」

川普隨後發現錯誤並迅速更正。

馬克宏川普法國

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