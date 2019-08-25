G7峰會恐難達共識 各國角力煙硝味濃

2019-08-25 17:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合24日電



七大工業國集團領袖24日齊聚法國西南部比亞里茲的杜宮酒店合照，但表面下卻是暗潮洶湧；各國對全球貿易緊張關係出現強烈歧見，法國總統馬克宏也預期今年G7峰會不會有共同聲明。

馬克宏24日展現G7主辦國的風範，安排與川普總統共進驚喜午餐；本屆G7峰會中，馬克宏將亞馬遜雨林大火列為首要議題，但川普則希望說服盟友遵循他減稅與鬆綁法規的作法，以避免經濟崩壞。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)與英國首相強森(Boris Johnson)也因為英國脫歐互打口水戰，兩人爭執歷史會把對方稱為「無協議先生」(Mr. No Deal)，以及將脫歐偏離正軌怪罪到對方頭上。

幾乎每一位G7領袖都面臨近在眉睫的貿易威脅。

川普搭乘的空軍一號在法國降落前，他在推特推文威脅要對法國紅酒實施新關稅，以報復法國數位服務稅；雖然馬克宏溫暖迎接川普並稱他為「非常特別的客人」，但他也呼籲停止貿易糾紛，以免威脅全球經濟發展。

圖斯克24日在比亞里茲記者會表示，三天的G7峰會將「嚴厲考驗自由世界與其領袖的團結和向心力」。他也表示歐盟不願與美國有貿易糾紛，並呼籲終止貿易戰，但他也承諾，如果川普對紅酒實施關稅，歐盟也會對美國產品實施報復性關稅。

馬克宏已表示，本屆G7峰會不會有最終聲明，因為他對川普會同意對抗氣候變遷幾乎不抱期待。馬克宏反對川普提出重新邀請俄羅斯加入G7峰會的建議；在美國退出伊朗核協議後，馬克宏也努力團結歐洲盟友遵守伊朗核協議。

面對巴西亞馬遜雨林大火不止，馬克宏也威脅要阻擋歐盟與南方共同市場(Mercosur)的貿易協定，愛爾蘭表達附和；不過德國總理梅克爾(Angela Merkel)卻反對，她認為此舉並無法減少巴西對雨林破壞，但她支持相關討論。

雖然外界降低對G7峰會的期待不是新鮮事，但今年的峰會似乎只是為了外交災難、盡可能挽救當前情勢，並且向國內選民彰顯自家領袖在世界舞台上占有一席之位。