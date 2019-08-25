G7峰會附近多個城鎮 萬人抗議爆衝突

2019-08-25 17:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合24日電



七國集團峰會的法國南部城市比亞里茲舉行，附近多個城鎮爆發反G7示威抗議，其中巴約納市(Bayonne)24日爆發警民衝突，防暴警察動用水砲驅散示威者。

自19日開始，大批反資本主義者、環保分子及其他反全球化組織，陸續湧到這個法國南部城市，終於爆發大規模衝突。

在比亞里茲，1萬名左右反G7示威者參加了最大規模的抗議活動 ，他們在 一條連接法國和西班牙的橋梁遊行，所幸沒有發生任何事故。

然而，在相距不遠的巴約納，情況反而惡劣得多，大約400名高叫反對資本主義口號的抗議者，未理會原定的遊行路線，而是走在街上閒逛，試圖進入市中心。

早已戒備的防暴警察架設路障阻止示威者前進；而部分示威者向警察擲石，防暴警察向天開槍後，即用水砲驅散示威者。

法新社報導，抗議者試圖通過路障，雙方對峙一個多小時後，警察使用催淚瓦斯和水砲驅散人群，憤怒的民眾直至晚上才陸續散去。警方表示拘留多人，但尚未公布逮捕人數。

除了巴約納市，距離比亞里茲約30公里(18哩)的沿海城鎮亨達耶(Hendaye)同樣出現反G7示威，組織者聲稱有1萬5000人參加，警方的數字則為9000人；亨達耶的遊行抗議幸而未爆發衝突事件。

至於在比亞里茲以南25公里處的Urrugne ，則爆發小規模衝突，一夜之間，17人被逮捕，四名警察輕傷。

比亞里茲是一個很受歡迎的旅遊目的地，通常在每年的夏季最多遊客到訪；但隨著七國及歐盟領袖，尤其是川普總統和其他領袖到來舉行為期三天的會議，這個度假小城便處於封鎖狀態。

示威者的訴求可謂多姿多采，由關注亞馬遜熱帶雨林燃燒、氣候變化等、貧富懸殊乃至少數「黃背心」及巴斯克民族主義者也見身影。

為了今次峰會，法國採取一系列前所未有的安全措施，包括風景如畫的Grand Plage海灘，除了參加峰會的代表及獲認可人士之外，禁止任何人進入。