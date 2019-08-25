雨林野火、股市慘跌、各國分歧 G7在對抗氛圍中登場

2019-08-25 17:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合24日電



法國總統馬克宏（中）24日歡迎出席G7峰會的各國領袖，左起第一次與會的英國新首相強生、德國總統梅克爾、義大利總理康提及歐洲理事會主席圖斯克。 美聯社 分享 facebook 在亞馬遜雨林野火燎原、全球股市慘跌，以及各國分歧嚴重下，七大工業國(G7)2019年峰會24日在對抗氛圍中，於法國南部濱海勝地比亞里茲(Biarritz)登場；歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)即表示，G7峰會將是各國「團結一心的艱難考驗」。

一年前這七個國家的領導人在加拿大聚首時，就發現難以達成共識；圖斯克在比亞里茲舉行的記者會上表示，七個國家之間的貿易戰將進一步侵蝕彼此的信任；他明指如果川普總統把「關稅和稅收當作政治工具」，讓全球經濟面臨不穩定的巨大風險；他也譴責川普呼籲讓俄國重新加入G7，並指烏克蘭必須受邀。

圖斯克還警告，川普著重「各方無意義的爭執」，籲各國領袖多合作。

圖斯克指出：「這個集團是否能找到共同解決方法仍是未知數，或是否關注的都是彼此的無謂紛爭，如今全球面臨相當嚴峻的挑戰。」

為天的G7峰會展開的同時，中國與美國之間的貿易戰惡化，歐洲各國政府也正尋求緩解美國與伊朗的緊張關係。

圖斯克還說：「貿易協議和世界貿易組織(WTO)的改革都比貿易戰來得好。貿易戰將造成衰退，貿易協議則會刺激經濟。」

氣候變遷也是去年G7的主題之一，在亞馬遜林火蔓延之際，各國領袖認為此問題在今年更為迫切，憂心破壞地區生態系統和全球環境。

身為地主的總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日向法國公民演說表示，他希望在峰會期間處理國際衝突、替貿易戰找到出口，並合作挽救亞馬遜雨林。

馬克宏表示，他希望在峰會期間說服夥伴，貿易關係緊張對所有人都不是好事。

不過，馬克宏臨時邀請川普總統私下單獨共進午餐，就伊朗、亞馬遜林火等問題對美施壓，招致美國官員不滿。

華爾街日報(WSJ)引述美國官員的抱怨報導，川普抵達法國後，馬克宏忽略華府盼此峰會聚焦「利基」議題的前提，如氣候變遷、非洲發展，藉此博得法國總統政治基層的歡心。

馬克宏在川普抵法後，馬克宏立即邀請川普私下共進午餐，且無親信隨行，雙方也未事前安排雙邊峰會。

馬克宏在今年的G7峰會上採取非傳統策略，不花數月時間磋商會後共同聲明並推動連串非正式辯論。

WSJ指出，馬克宏意在制衡川普去年指示美方代表不簽公報即離開的舉措，而美方支持今年不發公報，稱這類聲明「包羅萬象」。

美法官員24日另就其中一場會議聚焦全球經濟起衝突，美國官員稱此會談不在7月初收到的草擬議案之列，且德國和日本也要求加入會談。

官員表示，此次會談缺乏這類議題令人意外，畢竟經濟往往是峰會主軸。