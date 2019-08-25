G7峰會四大看點…別讓川普不開心

2019-08-25 00:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／法新社廿四日電



G7峰會在法國比亞里茨舉行，適逢亞馬遜雨林連日大火，維權人士戴上各國領袖的面具上演行動劇，呼籲拿出具體行動。 （美聯社） 分享 facebook

今年七大工業國集團（Ｇ７）峰會於廿四日在法國西南部比亞里茨的杜宮酒店舉行，為期三天，以下為四大看點。

一、雨林大火

峰會東道主、法國總統馬克宏表示，Ｇ７峰會應就亞馬遜雨林火災舉行緊急會談，對巴西總統波索納洛施壓。他希望在「具體措施」達成共識，這可能包括停止工業化伐林和籌資在災區重新造林。

馬克宏和愛爾蘭總理瓦拉德卡也承諾阻擋和拉美南方共同市場，包括巴西的新貿易協定。

二、川普狂潮

美國總統川普的心情和推特帳戶內容決定國際會議成敗。他去年在Ｇ７加拿大魁北克峰會和加國總理杜魯多發生激烈爭吵，並拒絕簽署聯合公報。

今年法國放棄簽署聯合公報，別讓川普不開心。

三、伊朗危機

伊朗核危機將是重頭戲。馬克宏試圖緩解美國「極限施壓」政策下的美伊緊張情勢，包括說服美國放寬部分制裁危機，誘使伊朗重返談判桌。伊朗外長札里夫表示，馬克宏提出化解危機的建議是「朝正確方向前進」。

四、貿易逆風

由於中美貿易戰持續延燒，全球經濟狀況擔憂近幾周內有所增加。

川普持續以貿易關稅威脅歐洲企業，包括德國汽車業和法國葡萄酒業。他上月在法國國會議員支持對美國科技巨擘如谷歌和臉書課徵數位稅的新法案後，承諾採取「實質性報復手段」。