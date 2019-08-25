G7加碼談經濟 各國促貿戰降溫

2019-08-25 00:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



美國總統川普（左）與 G7峰會東道主法國總統馬克宏（右）廿四日共進午餐。 （路透） 分享 facebook

一年一度的七大工業國集團（Ｇ７）峰會廿四日在法國西南海岸度假勝地比亞里茨登場，會議為期三天，各國領袖將針對全球貿易體系和亞馬遜雨林大火熱烈討論。

美國在峰會前最後一刻要求，新增一場討論經濟的場次，據信與峰會前夕美中貿易戰情勢突然升高有關。首度以首相身分出席國際峰會的英國首相強生表示，會建議美國總統川普為貿易戰降溫。

最近為了數位稅跟法國總統馬克宏隔空交火的川普，廿四日抵達法國後先與馬克宏來一場會前的工作午餐。川普強調跟馬克宏「處得很好」，馬克宏也說川普是「很特別的賓客」，賓主都試圖為峰會營造和諧氣氛。

不過，馬克宏也表明，不期待川普對於亞馬遜大火以及氣候變遷的態度跟其他國家同調。馬克宏甚至取消會後發表聯合聲明，也是因為擔心川普不配合。

馬克宏廿三日批評巴西總統波索納洛，對亞馬遜雨林大火救火不力，揚言退出歐盟與「南方共同市場」的貿易協定。歐盟與南方共同市場貿易協定將涵蓋七億八千萬人，占全球經濟四分之一，仍需成員國與歐洲議會批准，如果法國反對，協定可能過不了歐洲議會這一關。原本不在乎的波索納洛已宣布派遣軍隊前往救火。

巴西觀察雨林破壞情形的「巴西國家空間研究所」初步資料顯示，今年六月，約有九百六十平方公里的亞馬遜雨林消失，比去年同期增加八成八。

強生廿四日警告，日漸加高的貿易障礙可能損害全球經濟成長，此外，針對「英國脫歐會使英國在世界舞台上影響力大減」的說法，他說沒那麼嚴重。強生說：「有人認為英國最好的日子已過去，我要對那些人說，你們大錯特錯。」