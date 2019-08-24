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私菸案首波偵結 起訴吳宗憲、邱彰信等13人

2019-08-24 00:42聯合報 記者張宏業賴佩璇林敬殷／台北報導

邱為衝業績 訂購數量不設限

台北地檢署偵辦私菸案，認定華航空品處副總邱彰信為衝高免稅品銷售績效，決策訂購數量完全不設限，昨天依貪汙罪之利用公用運輸工具裝運漏稅物品等罪，起訴國安局少校吳宗憲及邱彰信等共十三人。

北檢指出，第一波偵結針對在押首謀、訂菸超過五六五條以上大戶及此次華航主要決策者；目前證據顯示，此次「自由民主永續之旅」菸品銷售決策者為邱彰信。

私菸案昨首波起訴13人，負責訂菸的國安局少校吳宗憲（左）與華航空品處前副總邱彰信...
私菸案昨首波起訴13人，負責訂菸的國安局少校吳宗憲（左）與華航空品處前副總邱彰信，被認定是全案主角。圖／聯合報系資料照片
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謝世謙、羅雅美將另案偵辦

此次團購菸品最高層級軍官為「永和警衛室」外衛主任陳逸夫少將、內衛主任林國欽少將及其他訂菸者，以及華航董事長謝世謙、資深副總羅雅美過去參與總統專機出訪任務，是否也涉類似違法，將另案偵辦。

另外，北檢指「機邊交貨」模式由前總統馬英九的「久安專案」首開先例，檢察官已偵訊時任行政參謀王昭羽，認為王涉犯貪汙罪，列為下階段偵辦對象。

參與此次總統專機訂免稅菸者，北檢查出共有一一二人向吳宗憲訂菸。國安局特勤中心警安組上校林志建，涉購買五百六十五條未稅菸品，並轉賣給長祥公司，牟利三萬五千元，是唯一承認轉賣菸品的軍官，遭檢方起訴。

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檢方查出，私菸訂購流程共分兩階段，首先是今年七月八日總統出訪前，黃川禎先提供菸品價格表及預訂單給吳宗憲，由吳發給總統府侍衛室各單位人員預訂，總計網路預購九千兩百條菸品，吳收款後預繳匯款到玉山銀行；吳以玉山信用卡刷卡六五九萬四二九○元，獲信用卡回饋十六萬四千餘元。

起訴書指出，邱彰信、于堯明知菸品預購數量超過總統專機載運及合法攜帶數量，卻指示黃川禎採取「機邊交貨」闖關，由黃安排預購菸品不裝載上機，留在華膳保稅倉庫，等專機返台再利用禮遇通關免驗放行。

吳宗憲預估七月廿二日返國當天，需五輛貨車載運私菸，除總統府侍衛室一輛，另向總統府交通科借用兩輛，國安局調度兩輛公用貨車。當天「機邊交貨」結束後，吳宗憲帶領五輛貨車混在總統車隊出關，遭調查局當場攔查。

總統府侍衛室少校徐兆鋒與同鄉祁明昕、劉尊彰軍中同袍李宗原、總統專機御廚田佳宜、華航空服員白梓佑因未靠近機邊載運菸品，僅涉違反稅捐稽徵法，處分緩起訴；華航人員徐世立犯後態度良好，同樣緩起訴。

總統府發言人張惇涵表示，總統府的立場就是配合司法調查，不迴避、不護短，並會依照涉案程度懲處。

總統府發言人國安局專機華航邱彰信羅雅美空服員御廚私菸吳宗憲

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