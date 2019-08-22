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南台灣空品不佳 抗空汙需跨縣市防制

2019-08-22 00:16聯合報 記者蔡容喬翁禎霞羅真／連線報導

研究發現高屏肺腺癌年增率是北部的15倍，學者認為與當地重工業發展有關。 圖／聯合...
研究發現高屏肺腺癌年增率是北部的15倍，學者認為與當地重工業發展有關。 圖／聯合報系資料照片
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高屏地區肺腺癌年增率是北部十五倍，學界研究認為與空氣汙染有關。高雄市與屏東縣環保局都表示，近年為改善空汙多管齊下，祭出多項措施「重拳」打擊空汙。屏東縣更指出，屏東有六成以上空汙來自縣外，需各縣市聯合防制。

研究顯示，南台灣空氣品質不佳，疑使高屏地區肺癌患者變多，但改善空汙需整體考量，提供跨縣市防制對策。台北醫學大學公衛學系副教授莊校奇舉例，南部空汙除了與當地交通與工業排放有關，也包括東北季風帶來的台中、彰化、雲林工業區的汙染物。

醫師出身的高雄市衛生局長林立人表示，肺腺癌致病因子很多，空汙是可能原因之一，衛生局多管齊下，除了在成人健檢另行補助免費胸部Ｘ光檢查，也加強公共場所禁菸、廚房及居家油煙減量等宣導，降低空汙物對肺部的傷害；民眾也須重視自我健康管理，有久咳不癒、換氣困難等症狀應盡快就醫檢查，早期發現、早期治療，減少罹癌致死風險。

屏東縣環保局副局長宋增紅說，屏東縣因地理位置關係，冬季空汙常隨著東北季風南下，鄰近又有高雄石化工業，空汙常在屏東平原盤旋，真的讓屏縣飽受困擾；加上高屏地區機車族多，更易受到空汙影響。近年空汙基金積極配合縣府推動Pbike，去年冬季空汙季節就補助搭乘公車。

此外，環保局近年推動農業廢棄物集中處理，也針對工廠訂定降載標準，只要空汙達一定程度，縣內工廠就會配合降載。

高雄市環保局副局長吳家安說，高雄市今年起實施多項措施，如高雄港船舶限用低硫燃油，估計每年減少六千公噸硫氧化物，約為全市總排放量的兩成，相當於減少一座中鋼總廠。吳說，二氧化硫是PM2.5的前驅物，今年一到七月監測結果，高雄市二氧化硫濃度較去年同期減少百分之廿點七，鄰近高雄港的小港測站更降了百分之四十四點七，降幅全國最高，空品可望逐步改善。

空汙肺癌肺腺癌

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