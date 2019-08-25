金門颱風警報解除 航空恢復小三通仍停擺

2019-08-25 16:36 中央社 金門縣25日電



颱風白鹿警報解除，金門縣政府表示，應變中心處置得宜無重大災害發生。金門對外航空已從下午1時30分起恢復，大小金門交通船2時30分開航；但金門往廈門小三通船班仍然停擺。

金門縣政府表示，縣府面對颱風白鹿嚴陣以待，依中央氣象局警報單，今天上午10時解除颱風警報，縣災害應變中心同步撤除，回復平時災害處理運作機制。

縣府指出，在消防局及各單位的持續應變下，縣應變中心受理災情43件，其中樹倒27件、停電10件及電線掉落等零星災情6件，過程由國軍支援兵力總計10車次，兵力450人次，所有災情都陸續處置完成。

金門對外交通方面，關閉一天的尚義機場已在今天下午開場，第一班飛往台北班機在1時30分離站，首班到站飛機也已在2時12分到站。機場出境大廳仍滯留不少旅客，聯合候補中心櫃檯前也是大排長龍。

至於小三通，港務處表示，由於廈門尚未解除颱風警報，五通碼頭尚未開放，因此水頭商港旅客服務中心仍處於關閉狀態。港務處長何佩舉說，許多民眾和旅客關心小三通航班，不少人來電詢問，港務處電話幾乎被打爆，工作人員電話接到手軟。

不過，金門本島和烈嶼交通船已在下午恢復航行，2時30分起半點由九宮開往水頭；3時起整點由水頭九宮。但港務處提醒，如果海象條件不佳 不利航行時，仍有可能隨時停航。

縣府表示，縣長楊鎮浯在應變中心撤除前，指示各單位務必繼續執行併落實管制回報以下進度，首先要以最快速度全面復電，台電如有人力或機具不足時，縣府團隊應主動投入協助；對滯留金門旅客，請觀光處儘速協助疏運；他同時指示，國家公園管轄區域災後復原人力不足時，由縣府環保局全力支援，並請縣警局加強淹水區域管制與戒護作業。