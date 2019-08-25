颱風白鹿遠颺 花蓮六十石山落石泥流阻斷

2019-08-25 10:35 中央社 花蓮縣25日電



颱風白鹿已遠離，但正值賞花期的花蓮富里鄉六十石山道路多處落石泥流，富里鄉農會提醒遊客在道路尚未搶通前暫勿上山；農損目前查知玉米倒伏、哈密瓜泡水狀況。

海拔約700至900公尺的六十石山，廣達800公頃的開闊台地，以金針花美景知名，每年的8、9月為賞花季節。白鹿颱風帶來的雨勢昨天至今在富里降下600多毫米雨量，造成六十石山路阻斷。

富里鄉公所今天清晨前往初勘，發現路崩、落石、泥流、電桿倒塌。鄉長陳榮聰說，一早已派機具人員先行清除，希望儘快搶通，讓山上花農可以迎客作生意。富里鄉農會則呼籲遊客在道路尚未搶通前暫勿上六十石山。

同樣是賞金針花的玉里赤科山9.5公里往竹林方向道路中斷，另縣道193線79.5公里處因土石流封路、23至31公里預警性封路，豐濱鄉花64線落石封路、港口村往長虹橋產業道路封路。

另外，鳳林鎮林田山森阪有樹木壓倒高壓線，目前248戶停電，富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉等目前還有200多戶停電，台電人員搶修中。

至於農損部分，縣府農業處表示，吉安鄉哈密瓜的簡易網室倒伏、果實泡水，災損面積0.15公頃；壽豐鄉硬質玉米倒伏1公頃、瑞穗鄉食用玉米倒伏4公頃。