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輕颱白鹿雨炸雙東 全台急撤3454人

2019-08-25 00:14聯合報 都會社會中心記者／連線報導

輕颱白鹿昨天侵台，在屏東滿州登陸，台東及屏東首當其衝，籠罩在狂風暴雨中，兩地對外海陸空交通全數停擺，台東一輛廂型車誤闖淹水路段，車上四人一度受困，險象環生。各縣市預防性撤離約三千四百多人，台東大武山林路路基淘空十餘公尺，全線封閉。

3縣市近20鄉鎮 今停班停課

台東縣昨晚率先宣布池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉等七鄉鎮今天停班停課。稍後高雄市那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等五區及花蓮縣富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮及瑞穗鄉奇美村，也宣布今天停班、停課；金門則今天上午停班停課。

白鹿昨天直撲南台灣，下午一時許颱風在屏東滿州鄉登陸後，台東及恆春半島颳起十二級以上強陣風，山區降雨超過三百毫米。強風扯斷輸電纜線，台東停電戶數一度高達兩萬七千多戶，屏東最多停電一萬三千多戶。

白鹿颱風昨狂掃東部，一名車主受困洪流，消防人員協助一家四人脫困。 圖／台東縣消防...
白鹿颱風昨狂掃東部，一名車主受困洪流，消防人員協助一家四人脫困。 圖／台東縣消防局提供
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最驚險的是下午二時，台東五十七歲邱姓男子開廂型車載著一對兒女及女兒男友，行經鹿野鄉「五十戶」一處淹水路段。該路地形兩邊高、中間凹，當地人下雨會避開，昨因野溪暴漲，道路水深及胸，邱因不熟路況誤闖，一車四人受困差點滅頂，所幸消防人員及時救援才脫困。

邱姓男子說，他不是當地人，不知該處是過水路段，他以為只是路面小積水，才直接往前開，沒想到路面突然成斜坡道下降，才拋錨受困。

台東大武地區往金龍湖山林路，路基被豪雨淘空十餘公尺，目前全線封閉；台東縣池上萬安村一棟民宅旁的鐵皮倉庫，遭後方山坡土石流沖破，倉庫內雜物被土石流壓毀，所幸無人員傷亡。

台東市郊一處香蕉園不敵白鹿強風，瞬間倒成一片。 記者羅紹平／攝影
台東市郊一處香蕉園不敵白鹿強風，瞬間倒成一片。 記者羅紹平／攝影
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昨天台東及屏東兩地對外交通停擺，南橫、南迴公路都有零星小落石及泥流。

高雄市山區預防性撤離二四八三人，高雄機場昨天上午九時以後的班機全部停航，高雄輕軌因強風昨晚七時卅分後停駛，截至昨晚高雄市區雨勢不大，尚未傳出嚴重積水。

中央災害應變中心統計，至昨晚十點，颱風造成台東、南投六人摔車或遭物品砸傷、路樹壓傷，另全台有十一萬〇五一三戶停電，到晚間十點仍有一九五三戶未復電，累計撤離三四五四人。

桃機強風 延誤逾5千旅客

【記者陳嘉寧／桃園機場報導】白鹿颱風昨晚為桃園機場帶來強勁側風，且風速不穩定，從晚間八時開始共影響數十架航機降落，備用油不足的航機則轉降香港、琉球等地機場，初估延誤旅客超過五千人。

由於各航空公司對側風的起降標準不同，昨晚桃園機場的平均風速符合大部分航空公司的起降標準，但瞬間最大陣風不穩定，形成風切。初步估算，晚間八到十時到場的航班，包括華航在內有數十架受延誤，備用油料不足的航機分別轉降琉球、香港、台中等地加油，在空中排隊等候降落的班機超過卅架，航管人員忙調度人仰馬翻。

台東桃園機場屏東停班停課白鹿颱風

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