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不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 金門明上午停班停課

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颱風白鹿襲台釀2傷 台東淹水花蓮路坍

2019-08-24 19:56中央社 屏東縣24日電

颱風白鹿今天下午1時從屏東登陸，下午4時10分從高雄出海。受到暴風圈影響，東部災情最慘重，台東縣多處淹水，還有2名民眾輕傷；花蓮縣有多處道路坍方，2座金針山全封閉。

颱風白鹿雖然下午1時才從屏東滿州鄉登陸，但受到暴風圈影響，各地清晨就開始下雨，花蓮、台東縣及屏東縣上午都傳出災情。

花蓮富里鄉六十石山今累積雨量超過500毫米，位居全台之冠，今上午有遊客冒雨上山賞花，途中遇泥流坍方，3車14人受困山路，經消防人員協助脫困；玉里鎮赤科山道路也因坍方無法通行；2座金針山目前皆封閉道路，禁止民眾上山。

中橫公路148.5公里處華祿溪路段發生嚴重坍方，土石淹沒道路，中午起太魯閣至大禹嶺全線封閉，下午風雨趨緩，5時30分先解除天祥至太魯閣口預警性封路，天祥至大禹嶺則持續封路，預計明天上午視路況、雨勢解除封路。

花蓮縣秀林鄉、光復鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及吉安鄉應變中心今預防性撤離68人；另外，鳳林鎮箭瑛大橋也因溪水暴漲，晚間6時封閉，是縣內第6座封閉的橋樑。

台東縣到傍晚5時，累計雨量超過200毫米的有半數鄉鎮，其中延平鄉紅葉地區累計雨量408毫米，豪大雨造成多處淹水，鹿野地區積水嚴重，龍田村一輛廂型車受困，車內4人在消防局人員協助下脫困；大武鄉也多處積水，大武市區往金龍湖道路路基流失，暫時無法通行。

台東縣政府傍晚公告，延平鄉紅葉村紅谷路1、2鄰限制或禁止人民進入範圍；台東縣消防局截至傍晚5時統計，有2名民眾受到輕傷；累計曾停電戶數高達2萬多戶，主要停電地區集中金峰鄉、太麻里鄉、東河鄉、綠島鄉及成功鎮等。

白鹿登陸的屏東縣恆春半島上午風雨都不大，卻傳出災情，恆春半島有5000多戶停電；上午9時，1輛轎車行經台26線4.2公里處，因天雨路滑，衝入路邊邊坡，撞壞自來水管排氣閥，水柱不斷噴出，自來水公司緊急派員搶修；來義鄉丹林大橋堤防毀損；新埤鄉和萬巒鄉有低漥道路淹水。

下午1時白鹿從滿州鄉登陸後，風雨逐漸增大，中央氣象局資料，截至下午6時，屏東最高雨量下在泰武鄉大武山區，達407毫米；台電統計，截至下午6時，屏東縣曾有16個鄉鎮1萬2000多戶停電；另山區有來義鄉和霧台鄉預防性撤離200多人。

高雄市因溪水水位持續上升及道路有零星落石，公路總局第三區養護工程處實施台20線勤和到復興中期道路（93K+000~98K+700）、台27線扇平路段（13K~15K）及台29線那瑪夏至五里埔路段（11K~23k），24日晚間8時預警性封閉，25日上午8時開放通車。

山區桃源區至下午5時累計降雨量約180毫米，包括桃源、茂林及那瑪夏等共有33條土石流黃色警戒，雖然不到土石流紅色強制撤離住民警戒，但擔心入夜後雨勢變大，區公所自中午至下午5時撤離桃源、六龜及那瑪夏等區居民共2121人。

台南地區今天下午起出現明顯的風雨情況，市府在下午4時前共預防性撤離疏散92人，其中以東山區的86人最多，左鎮區3人居次，新市區2人、龍崎區1人。

道路交通方面，去年823豪雨期間崩塌的左鎮區171-1線澄山段，前段時間又因豪雨而坍方，持續修復中；因車輛無法通行，已進行封路。到今天下午4時30分為止，還有其餘7處道路、8座橋梁採取預警性封閉。不過，沒有重大災情傳出。

嘉義縣市及雲林縣政府今天提升災害應變中心為一級開設，截至下午5時，雲嘉地區均無明顯風雨，嘉義市及雲林縣無災情傳出，嘉義縣阿里山鄉僅有大樹倒塌造成雙向道路無法通行等零星災情。

嘉義縣政府表示，阿里山鄉169線49.8公里處於下午3時50分發生大樹倒塌雙向道路無法通行，已於1個小時後清除，恢復雙向通車。阿里山鄉里佳村共87戶全部停電；截至下午5時撤離洗腎患者阿里山鄉13人、竹崎鄉3人。

受颱風外圍雲系影響，宜蘭縣今天風雨漸增，間歇性強風也把頭城搶孤飯棚上高約12公尺的飯棧吹倒。頭城中元祭典協會表示，這不會影響29日比賽的進行，飯棧兩天內就可以重新架上。

澎湖在下午進入暴風圈中，風勢逐漸增強中，截至下午5時，澎湖災害應變中心接獲有4件行道樹、告示牌與鐵皮屋等，不堪強風襲擊，發生倒塌或掉落情形。

澎湖今天海運部份對內和對外輸運全數停航，航空部份，也在中午過後，各航線全數取消，總共取消有59班次。

屏東縣停電雨量白鹿颱風

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