不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 各縣市停班停課資訊看這裡
輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，中央氣象局技正黃椿喜提醒，白鹿出海後，結構會在台灣海峽南部附近重整 ，屏東、高雄、台南的風勢與降雨將明顯增強，呼籲嚴防短時間強降雨。
除了屏東、高雄、台南的風雨將明顯增強，澎湖及金門地區也會出現風雨，要到明（25日）清晨、上午才會減弱，台灣本島則是在深夜過後就會風力減弱。
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|池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉明天停止上班上課
|外島地區
|澎湖縣
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|連江縣
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|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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