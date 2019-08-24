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不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 台東率先宣布七鄉鎮明停班停課

不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 各縣市停班停課資訊看這裡

2019-08-24 18:21聯合新聞網 綜合整理

輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，氣象局提醒屏東、高雄、台南的風勢...
輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，氣象局提醒屏東、高雄、台南的風勢與降雨將明顯增強。記者劉學聖／攝影
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輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，中央氣象局技正黃椿喜提醒，白鹿出海後，結構會在台灣海峽南部附近重整 ，屏東、高雄、台南的風勢與降雨將明顯增強，呼籲嚴防短時間強降雨。

除了屏東、高雄、台南的風雨將明顯增強，澎湖及金門地區也會出現風雨，要到明（25日）清晨、上午才會減弱，台灣本島則是在深夜過後就會風力減弱。

縣市25日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市尚未宣布
高雄市尚未宣布
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉明天停止上班上課
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

颱風白鹿颱風停班停課

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