不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 各縣市停班停課資訊看這裡

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2019-08-24 18:21 聯合新聞網 綜合整理



輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，氣象局提醒屏東、高雄、台南的風勢與降雨將明顯增強。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

輕颱白鹿已於今天下午4點10分於高雄楠梓區出海，中央氣象局技正黃椿喜提醒，白鹿出海後，結構會在台灣海峽南部附近重整 ，屏東、高雄、台南的風勢與降雨將明顯增強，呼籲嚴防短時間強降雨。

除了屏東、高雄、台南的風雨將明顯增強，澎湖及金門地區也會出現風雨，要到明（25日）清晨、上午才會減弱，台灣本島則是在深夜過後就會風力減弱。