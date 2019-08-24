颱風來襲沒接行政院長電話 賴峰偉：澎湖我負責

2019-08-24 15:07 中央社 澎湖縣24日電



颱風白鹿來襲，澎湖地區午後籠罩暴風圈，對於宣布停班停課卻還未採一級開設，行政院長蘇貞昌對於未能聯繫上澎湖縣長賴峰偉表示不滿。賴說明原委，回應「澎湖我負責，謝謝院長關心」。

蘇貞昌一早8時視察中央災害應變中心，親自主持第4次工作會報，現場分別以電話、視訊連線屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜，聽取地方防颱整備。台東縣長饒慶鈴巡視市區排水、花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗勘災。蘇貞昌交待，注意海邊出現觀浪民眾，對釋迦等水果要注意相關防護及災損。

但連繫賴峰偉時，手機卻是轉語音信箱，蘇貞昌質疑「都停班課了，怎麼會只有三級開設？」當下指示中央災害應中心改善，要求以後必須都能立馬連繫上各縣市災害應變中心及指揮官。

澎湖縣今天停班停課，原本防災三級開設，在蘇揆不滿後，澎縣府8時45分通知所有局處首長在10時30分全部進駐消防局開整備會議，提升一級開設。

賴峰偉今早前往馬公澎南地區巡視災情，對於沒接到蘇貞昌電話，他受訪表示，澎湖防災應變中心三級開設，依規定地方首長還不必進駐，但他已前往地方了解災情，但電話轉入語音，並未接到院長電話，蘇院長是好意，對他的關心表示感謝。

賴峰偉也指出，颱風白鹿是由台東、屏東、高雄等方向前進，台灣本島先行一級開設，澎湖防災會議昨天就決定今天上午10時30分再舉行會議，並提升為一級開設。賴峰偉說，澎湖是自己的故鄉，自己會負責，局處首長會親自坐鎮來負責，編組分工、因事制宜，防災視同作戰，請中央放心。

另外，對於防災等級的決定，賴峰偉認為，應由地方消防局長來作決定較合適，因只有消防局最了解當地的狀況；否則台灣一級開設，澎湖無風無雨，那就沒什麼意思。

澎湖地區今天除了航班受影響外，澎湖對內和對外的海上交通也都全數停航。馬公航空站表示，澎湖機場今天受到颱風白鹿的影響，國內各航線共取消有59班次，其中台北有21班、高雄20班、台中13班、台南2班、嘉義、金門和七美各1班，上午11時30分由澎湖飛台北後，午後所有班機都告取消，不少遊客一大早趕往機場候補返台。