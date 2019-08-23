親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

颱風白鹿來襲 台電搶修人力進駐恆春半島

2019-08-23 20:59中央社 屏東縣23日電

颱風白鹿來襲，屏東縣政府今晚7時30分宣布明天停止上班上課。由於颱風將直撲恆春半島，台電屏東區處今天已提前調度搶修人力及機具進駐恆春半島。

屏東縣政府表示，依據中央氣象局、天氣風險公司及屏科大災害防救科技研究中心的研判，屏東縣明天已達停班課標準，因此宣布明天停班課。

縣府指出，恆春半島從今天晚上起風勢轉強，預估明天上午7時7級暴風圈觸地，北屏東與南屏東風雨將會逐漸增加，明天下午至入夜影響最大，暴風強度甚至達到10級，請民眾提早做好防颱準備，避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。

縣府表示，屏東將以屏北山區降雨量最大，預估48小時累積雨量達200至450毫米，恆春半島應特別留意間歇性強降雨。

台電屏東區處指出，今天已提前調度搶修人力員62人、升空車15輛、吊臂車9輛、大小工程車16輛及挖土機2輛進駐恆春地區，並特別指派電務副處長林世陽前往恆春成立前進指揮所，負責就近指揮調度搶修工作，以縮短民眾停電時間。

屏東縣政府目前災害應變中心2級開設，縣府表示，今天晚上6時在屏106線2K－7K+500處進行預警性封路，要前往紫心樓的民眾可改走屏102線接佳平聯絡道路抵達；要往佳興村的民眾，可由屏110線接大後部落聯絡道抵達。

另外，霧台鄉台24線臨45便道（阿禮及吉露部落）今天下午5時實施預警性封閉，禁止人車進入；台24線27.6K德文路口至37.5K沿線處邊坡坍方歷史災點，將視風雨狀況實施預警性封閉。

台9線南迴公路447k－460K森永至草埔、455k－471K壽卡至新路等路段，也將視風雨狀況實施預警性封閉。

屏東縣政府恆春雨量白鹿颱風

相關新聞

輕颱白鹿直撲南台灣 台東縣宣布明停班停課

2019-08-23 20:06

影／風起雲湧 白鹿颱風來臨前縮時攝影

2019-08-23 19:46

白鹿颱風陸上警報 北市消防提醒備妥緊急避難包

2019-08-23 19:25

影／輕颱白鹿接近台灣 比基尼衝浪客享受長浪

2019-08-23 19:02

白鹿襲台東半部明雨勢最明顯 南部明午後下到周日

2019-08-23 18:06

影／高雄市明是否停班停課？李四川：今晚7點前宣布

2019-08-23 17:25

因應颱風白鹿來襲 國道高架路段啟動強風管制措施

2019-08-23 17:15

颱風來襲 航班資訊看這裡

2019-08-23 17:14

白鹿颱風直撲南台灣 台東蘭嶼晚上6點起停班停課

2019-08-23 16:53

不斷更新／白鹿颱風來襲 已5縣市宣布停班停課

2019-08-23 19:38

輕颱白鹿逼近 各航空公司異動看這裡

2019-08-23 16:28

宜蘭縣 明天上班上課

2019-08-23 21:07

風雨未達標準 新竹縣明正常上班上課

2019-08-23 20:45

彰化縣24日正常上班、上課

2019-08-23 20:44

白鹿增強！陸警範圍擴大 彰投南嘉高澎列入

2019-08-23 20:38

台南市今晚宣布 明（24）日停班停課

2019-08-23 20:37

高雄市宣布 明（24）日全市停班停課

2019-08-23 20:36

南投縣 明天正常上班上課

2019-08-23 20:30

白鹿颱風來襲 台中市明天正常上班、上課

2019-08-23 20:20

白鹿颱風恐直撲金門 楊鎮浯視察防颱整備

2019-08-23 20:07

嘉義縣明天正常上班課 故宮南院水舞暫停演出

2019-08-23 20:04

高雄市明天六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏停班停課

2019-08-23 19:57

未達停班停課標準 雲林縣明天正常上班上課

2019-08-23 19:42

白鹿颱風來勢洶洶 屏東縣宣布明停班停課

2019-08-23 19:41

台灣高鐵明日全天正常營運 依時刻表發車

2019-08-23 19:34

白鹿颱風來襲 嘉市明天正常上班上課

2019-08-23 19:21

桃園明天上班上課 市府持續加強防颱整備

2019-08-23 18:24

照過來！白鹿颱風直撲金門 明天航班大受影響

2019-08-23 17:27

汐五、五楊等七高架路段 依風力管制封路

2019-08-23 17:25

白鹿明影響台灣最劇 屏東、台東達停班課標準

2019-08-23 17:06

白鹿要來 南方澳近千大小船緊緊相依團結抗颱

2019-08-23 16:12

因應白鹿颱風 台南400多部抽水機25萬砂包待命

2019-08-23 16:02

輕颱白鹿明晨觸陸 徐國勇：人命安全第一優先

2019-08-23 15:55

輕颱白鹿明影響最大 嘉義以南大雨 花東地區恐豪雨

2019-08-23 15:55

影╱墾丁艷陽高照不玩可惜 「化外之地」湧入戲水人潮

2019-08-23 15:52

輕颱白鹿來襲！「全聯」青菜備貨量增2成 售價不變

2019-08-23 15:48

陸警發布！白鹿恐從恆春登陸 屏東應變中心二級開設

2019-08-23 15:18

白鹿颱風即將影響台灣 農糧、水利署啟動防災

2019-08-23 15:01

輕颱白鹿增強！下午2時30分陸警 恐從恆春半島登陸

2019-08-23 14:42
看更多

熱門文章

氣象局：白鹿是較強輕度颱風 最快下午2時30分發陸警

2019-08-23 09:00

石虎列車風波 江孟芝直播道歉爆料圖是買的

2019-08-23 08:53

不斷更新／白鹿颱風來襲 已4縣市宣布停班停課

2019-08-23 19:38

一張圖看白鹿颱風侵襲機率 這些地方逾八成

2019-08-23 10:06

賈新興：白鹿可能台東登陸 中心通過區域風雨最顯著

2019-08-23 07:25

輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封五公路

2019-08-23 09:50

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

輕颱白鹿增強！下午2時30分陸警 恐從恆春半島登陸

2019-08-23 14:42

輕颱白鹿擴大路徑南修？氣象局：登陸範圍警報時間不變

2019-08-22 22:00

輕颱白鹿進逼 清晨5:30發布海警 暴風圈估明上午觸陸

2019-08-23 06:00

彭啟明：白鹿暴風圈明天上午觸陸 中心恐台東附近登陸

2019-08-23 07:53

腦血管瘤破裂 婦人滯留日本求助無門

2019-08-23 17:56

買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:10

輕颱白鹿下午2時30分陸警 入夜風雨將趨明顯

2019-08-23 11:25

長照照顧者調查 親人最常吵架是這原因

2019-08-23 10:53

訂外送多了75元塑膠袋費用 網批：都能買一碗麵了

2019-08-23 11:20

【重磅快評】白鹿拖個大尾巴 政治人物別只顧噴口水

2019-08-23 09:42

輕颱白鹿四特點 預期明午快閃登陸、傍晚就出海

2019-08-23 09:28

三成新生捨名校讀警大 他27歲月收8萬揭露高報到率原因

2019-08-23 09:36

明年健保總額上看7500億 破產在即恐漲健保費

2019-08-23 16:16

石虎像花豹 300萬彩繪列車緊急塗掉

2019-08-23 00:10

吳德榮：白鹿持續增強 預計抵達台灣附近最強

2019-08-23 06:53

台9線也將要封路！ 白鹿下午2時30分陸警

2019-08-23 12:46

2公升「蘋果西打」又出包！大飲：即日起開放退換貨

2019-08-23 12:21

輕颱白鹿5時30分發海警 暴風圈朝台灣東南部海面接近

2019-08-23 06:47

白鹿颱風直撲南台灣 台東蘭嶼晚上6點起停班停課

2019-08-23 16:53

未達停班停課標準 雲林縣明天正常上班上課

2019-08-23 19:42

白鹿襲台東半部明雨勢最明顯 南部明午後下到周日

2019-08-23 18:06

衛武營登美國時代雜誌 名列世界100最佳景點

2019-08-23 12:47

輕颱白鹿明影響最大 嘉義以南大雨 花東地區恐豪雨

2019-08-23 15:55

集集彩繪列車石虎惹議被塗掉 居民嘆：很可惜

2019-08-23 07:32

每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 事業掌握主導

2019-08-23 00:00

照過來！白鹿颱風直撲金門 明天航班大受影響

2019-08-23 17:27

影／高雄市明是否停班停課？李四川：今晚7點前宣布

2019-08-23 17:25

陸警發布！白鹿恐從恆春登陸 屏東應變中心二級開設

2019-08-23 15:18

蘋果西打不斷出包 黃國昌：太扯了，把消費者當盤子！

2019-08-23 14:13

馬來西亞麥當勞推3倍辣炸雞 3台灣人挑戰後「爆菊」

2019-08-23 15:06

預警系統成功搶救石虎 路殺石虎製標本取精強化保育

2019-08-23 14:41

觀察站／石虎圖像爭議 觀光局只會擦脂抹粉

2019-08-23 00:13

【即時短評】國人海外遇難 得到的不該是「官方」說法

2019-08-23 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top