颱風白鹿來襲 台電搶修人力進駐恆春半島

2019-08-23 20:59 中央社 屏東縣23日電



颱風白鹿來襲，屏東縣政府今晚7時30分宣布明天停止上班上課。由於颱風將直撲恆春半島，台電屏東區處今天已提前調度搶修人力及機具進駐恆春半島。

屏東縣政府表示，依據中央氣象局、天氣風險公司及屏科大災害防救科技研究中心的研判，屏東縣明天已達停班課標準，因此宣布明天停班課。

縣府指出，恆春半島從今天晚上起風勢轉強，預估明天上午7時7級暴風圈觸地，北屏東與南屏東風雨將會逐漸增加，明天下午至入夜影響最大，暴風強度甚至達到10級，請民眾提早做好防颱準備，避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。

縣府表示，屏東將以屏北山區降雨量最大，預估48小時累積雨量達200至450毫米，恆春半島應特別留意間歇性強降雨。

台電屏東區處指出，今天已提前調度搶修人力員62人、升空車15輛、吊臂車9輛、大小工程車16輛及挖土機2輛進駐恆春地區，並特別指派電務副處長林世陽前往恆春成立前進指揮所，負責就近指揮調度搶修工作，以縮短民眾停電時間。

屏東縣政府目前災害應變中心2級開設，縣府表示，今天晚上6時在屏106線2K－7K+500處進行預警性封路，要前往紫心樓的民眾可改走屏102線接佳平聯絡道路抵達；要往佳興村的民眾，可由屏110線接大後部落聯絡道抵達。

另外，霧台鄉台24線臨45便道（阿禮及吉露部落）今天下午5時實施預警性封閉，禁止人車進入；台24線27.6K德文路口至37.5K沿線處邊坡坍方歷史災點，將視風雨狀況實施預警性封閉。

台9線南迴公路447k－460K森永至草埔、455k－471K壽卡至新路等路段，也將視風雨狀況實施預警性封閉。