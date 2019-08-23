颱風白鹿逼近 高市府應變中心二級開設戒備

2019-08-23 18:41 中央社 高雄23日電



颱風白鹿逼近，高雄市政府防颱應變中心今天下午二級開設戒備，高雄市副市長李四川主持防颱會議受訪表示，晚間照常上班上課，但稍晚依氣象預報最新資料決定明天是否停班停課。

高雄市區傍晚天氣由晴轉陰，但尚未出現風雨，應變中心下午3時起在高雄市政府消防局災害應變中心開設，李四川下午4時到場主持防災會議，指示進駐單位嚴陣以待，全力做好防颱準備。

李四川表示，之前水災造成的全市200多處積淹水復原工作已全數完成。高雄市長韓國瑜已決定留守高雄全力防颱，稍晚如果防災中心提升到一級開設，韓國瑜將主持防災會議。

他說，因應明天起可能的豪大雨，呼籲市民及早防備。