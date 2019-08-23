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不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

不斷更新／白鹿颱風來襲 周六停班停課縣市一覽

2019-08-23 19:38聯合新聞網 綜合整理

中央氣象局已發布白鹿颱風陸上颱風警報。圖／擷自中央氣象局
中央氣象局已發布白鹿颱風陸上颱風警報。圖／擷自中央氣象局
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中央氣象局今天下午2點半發布輕度颱風白鹿陸上颱風警報，預估明天（24日）颱風將影響台灣最劇，根據氣象局下午4點的各警戒區風力預測，周六清晨6點到中午12點，綠島蘭嶼風力平均風力達10-11級，陣風則有13-15級，已達停班停課標準，屏東、台東也達標，但最後仍須由各縣市政府決定。

屏東縣長潘孟安率先於晚間透過臉書和line宣布，根據氣象局預報明天屏東縣達停班停課標準，屏東縣明天確定停班停課！潘孟安還特別提醒鄉民，屏東全天都有風雨，大家真的要在家，沒事千萬別出門！

高雄市政府晚間宣布，高雄市山區24日雨量已達停班停課標準，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等5區明天停班停課。

縣市24日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣正常上班上課
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣正常上班上課
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市正常上班上課
嘉義縣尚未宣布
臺南市尚未宣布
高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班上課
屏東縣停止上班上課
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

白鹿颱風停班停課

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