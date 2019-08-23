不斷更新／白鹿颱風來襲 周六停班停課縣市一覽
中央氣象局今天下午2點半發布輕度颱風白鹿陸上颱風警報，預估明天（24日）颱風將影響台灣最劇，根據氣象局下午4點的各警戒區風力預測，周六清晨6點到中午12點，綠島蘭嶼風力平均風力達10-11級，陣風則有13-15級，已達停班停課標準，屏東、台東也達標，但最後仍須由各縣市政府決定。
屏東縣長潘孟安率先於晚間透過臉書和line宣布，根據氣象局預報明天屏東縣達停班停課標準，屏東縣明天確定停班停課！潘孟安還特別提醒鄉民，屏東全天都有風雨，大家真的要在家，沒事千萬別出門！
高雄市政府晚間宣布，高雄市山區24日雨量已達停班停課標準，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等5區明天停班停課。
|縣市
|24日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|正常上班上課
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
|雲林縣
|正常上班上課
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|正常上班上課
|嘉義縣
|尚未宣布
|臺南市
|尚未宣布
|高雄市
|六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班上課
|屏東縣
|停止上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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