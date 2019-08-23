颱風白鹿逼近 台南逾400台抽水機待命

2019-08-23 16:43 中央社 台南23日電



颱風白鹿逼近，台南市災害應變中心今天下午二級開設，市府已備妥逾400台抽水機及26萬餘個砂包因應，請市民做好防颱準備。

台南市政府今天中午宣布，颱風白鹿台南市災害應變中心下午2時30分二級開設，水利局人員也已進駐警戒，且啟動防汛巡查，包括抽水站與移動式抽水機油料補充及測試、操作人員電話是否暢通、水門啟閉、排水路是否順暢等。

水利局同時以簡訊通知56座抽水站、35座滯洪池、10座埤池進行預洩降，各區公所及權管單位也要加強排水路淤塞段、易淹水側溝及雨水下水道等的巡檢清淤，並檢視已鋪設防蚊紗網的水溝蓋，清除樹葉或雜物，避免阻礙水流。

水利局長李賢義表示，水利局已預布396台移動式抽水機，另有26台可調動機組隨時機動支援。各區公所須適時通知轄內水患自主防災社區啟動運轉，做好相關防颱及疏散撤離準備，協助記錄運轉情形及注意巡查人員安全。

水利局也備置1384個防汛塊，250個太空包，9萬5630個砂包，各公所已共備妥最低安全存量逾16萬個砂包，並公布預置地點，開放預領，各區公所應協助通知易淹水地區住家、工廠及大樓地下室出入口，以利先行堆置砂包或裝上防水閘門板因應。

台南市政府工務局也加強巡檢地下道、公園、行道樹、路燈、危險招牌及施工鷹架等，並編組100多部搶災車輛機具，160名搶災人員也已待命，且成立常時防災應變LINE群組，發布災害訊息及應變處置，即時處理災情。