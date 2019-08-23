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輕颱撲台前夕 人員忙防颱措施

2019-08-23 11:35聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

輕颱白鹿路徑預期將穿越台灣，上午在八斗子遊艇碼頭，有船主與遊艇管理公司的員工，忙著準備防颱措施，將碼頭上價值不斐的遊艇綁繩加固，而在台二乙線北寧路上，為預防土石崩落，也有工程人員在高空中的邊坡，進行灌漿加固作業，為即將到來的強風豪雨做準備。

輕颱白鹿來襲，上午在八斗子遊艇碼頭，遊艇管理公司的員工，忙著準備防颱措施，為即將...
輕颱白鹿來襲，上午在八斗子遊艇碼頭，遊艇管理公司的員工，忙著準備防颱措施，為即將到來的強風豪雨做準備。記者許正宏／攝影
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輕颱白鹿路來勢洶洶，上午在基隆台二乙線北寧路上，有工程人員在高空中的邊坡，進行灌...
輕颱白鹿路來勢洶洶，上午在基隆台二乙線北寧路上，有工程人員在高空中的邊坡，進行灌漿加固作業，為即將到來的強風豪雨做準備。記者許正宏／攝影
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遊艇碼頭豪雨

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