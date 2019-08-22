白鹿颱風暴風圈周六觸台 一張圖看未來四天降雨熱點

2019-08-22 21:21 聯合新聞網 綜合報導



依照目前預測路徑，白鹿颱風暴風圈將在周六上午觸陸。圖／取自中央氣象局 分享 facebook

今年第11號颱風「白鹿」昨（21）日生成，中央氣象局預估，白鹿將以輕颱上限襲台，最快明（23）日清晨發布海上警報、下半天發布陸上警報。依照目前預測路徑，白鹿颱風暴風圈將在周六上午觸陸。對於白鹿颱風侵台，臉書粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」用一張圖說明未來4天降雨熱點，更直言「白鹿颱風來的快，去得也快」。

雖然各國對白鹿颱風路徑預測各有不同，但目前大多預估侵台機率高，對此「天氣風險 WeatherRisk」用一張「台灣各區域降雨模擬圖」，說明從周五到下周一台灣各地可能降雨情況。

周五 偏東風增強，西半部普遍高溫炎熱，僅南部在午後有零星的雷陣雨。 周六 清晨起暴風圈進入東部陸地，東部風雨逐漸增強；下午颱風中心有機會於台東至恆春半島一帶登陸，東半部嚴防強風豪雨。颱風中心穿越台灣陸地同時，高雄、屏東的風雨也會明顯增強，降雨熱區逐漸轉移至南部地區。 周日 颱風加速遠離、登陸中國福建，颱風警報陸續解除。受偏南風影響，南部持續有雨，台灣海峽風浪甚大。 周一 偏南風環境，北部、中部午後雷陣雨。

此外，「天氣風險 WeatherRisk」還提醒周六整天都會受到白鹿颱風影響，其中東半部、南部影響最大，北部有間歇性降雨，中部則會出現炎熱天氣。文末提到由於白鹿颱風中心結構仍在調整，預測路徑仍有往南修正的空間。