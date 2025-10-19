老街新魂 西服新風 凱恩洋服 裁剪大稻埕的未來

年少的熱情 一生的堅守

凱恩洋服創立於1993 年，早期以承製團體制服為主，包括華航、長榮等大型企業皆為主要客戶，2012 年正式轉型投入訂製西服的領域。創辦人范樓達與西服的緣分可追溯至16 歲的少年時光。當年，他懵懂卻滿頭熱忱，一頭栽進了時尚的世界，在大稻埕這條歷史悠久的商業街區，一步一腳印地學習西服產業的經營之道，並從學徒開始做起，憑藉著對服飾與色彩的熱愛堅持至今。數10 年來，西服產業歷經平價成衣、外國品牌的攻城略地，Covid-19 疫情更帶來前所未有的挑戰。即便如此，范樓達也從未想過要改行轉業，他深信西服產業只要找到突破點，危機就是轉機。凱恩不僅堅守本業，更積極探索創新之路，主動跨界推出結合西服的文創商品；同時，也與年輕世代對話，讓這門傳統手藝繼續在大稻埕延續風華。

布料庫存的華麗冒險

對布料的專業，范樓達總是謙稱：「做久了，自然就有研究」。然而，凱恩樓上那價值上億的布料庫存，早已替他說明了成功的一切。對他而言，布料從不是冰冷的材料，而是等待被賦予生命的藝術品。他笑著說：「放著就只是材料而已，穿在客人身上才是一件藝術品。」

正是因為對布料的這股熱情與洞察力，讓范樓達在疫情最艱困的期間大膽地「危機入市」。當全球紡織工廠因疫情而停擺時，許多珍稀且難得的特殊花色布料紛紛釋出。他看準商機，並大量收購這些平日難以入手的獨特布料。當它們最終化作一套套西服時，不僅讓客戶眼睛為之一亮，也成為凱恩獨有的優勢與標誌。

貴人與引路人 當快時尚遇上訂製服

在快時尚席捲全球的時代，許多人將平價品牌視為傳統西服店的競品。然而，范樓達卻將這些品牌視作自己的「貴人」與「引路人」。他進一步解釋：「像UNIQLO、ZARA 這類快時尚品牌，在產品開發與天然纖維的運用上投入甚多。尤其是麻料，因其易皺的特性，再加上台灣傳統觀念中「披麻帶孝」的刻板印象，因此過去鮮少被用於西服之中。」然而，快時尚品牌將麻料融入日常穿搭，突顯其透氣、涼爽的特性，反倒成為流行時尚的象徵。這股浪潮也為傳統訂製西服打開了一扇窗，讓他能藉此向客戶介紹麻料西服的獨特魅力，並以此創造出「良性競爭」的好典範。

凱恩 ╳ 雅式 跨越世代的匠心融合

大稻埕是台灣重要的布料集散地，要在此經營西服店，挑戰勢必會接踵而來。當地消費者不乏紡織業大老，熟悉布料與人工成本，報價一出便會精打細算、毫不留情地殺價。面對這樣的市場，店家必須得耐心地向客戶說明進口布料的價值、繁複的工法與師傅的工資考量。然而，正是這份專業與誠意，最終贏得了內行客戶的「信賴」與「尊重」。為延續手藝並彌補人才斷層，范樓達主動與西服界知名的老字號——「雅式西服」提出合作。雅式西服由上海「紅幫裁縫」李龍飛創立，包括李登輝前總統在內等政商名流都曾是座上賓。如今，卻面臨都更壓力。凱恩擅長日式合身俐落的工藝；雅式則系出上海，工法繁複、花樣多變，商務風格也更加鮮明。此次合作不僅整合資源，更讓凱恩的學徒有機會同時習得兩種技藝，不僅為作品更臻完美，為台灣西服產業 注入了一股新活力。

為客人打造一輩子的戰袍

凱恩的口碑，源自於「跟隨脈動，為客創新」的精神。范樓達表示，許多客戶會帶著圖片上門，詢問一些特 殊的款式。例如，大領片、寬褲管，或一些特殊花色，凱恩總是竭力滿足客戶每一個需求。他強調，凱恩的 西服沒有固定版型，每一件都是為客戶量身打造獨一無二的作品。對第一次嘗試量身訂製的客人而言，范樓達建議從基本價位的入門款開始選擇，讓新鮮人能以合理的價格，體驗從毛胚試穿、自選布料，到搭配鈕扣與內裡的一系列客製化服務。他強調，凱恩特別重視「回客力」和「信賴感」——只要客戶體驗過凱恩量身訂製西服的舒適合身與細緻工藝，再回去購買成衣就很難滿足!

在西服款式上，他建議先從黑、灰、藍等基本色開始挑選，再慢慢嘗試格紋、寬條或雙排扣等變化。多穿、常 穿，可讓西服布料纖維活化、延長壽命。他也毫不吝嗇地分享各種西服的保養小撇步，讓每一件西服不再只是 服裝本身，更成為陪伴客戶奮鬥、追求成就的「戰袍」。

從老街區到新商圈 為大稻埕裁剪未來

除了經營凱恩，范樓達同時也身為大稻埕創意街區發展協會理事長，致力投入活化這條歷史悠久的老街。 他秉持著「文化不變，做法創新」的理念，推動多項創新舉措。

像是與霞海城隍廟【誕隍祭】合作，為城 隍爺量身打造雙排扣西服，並結合啤酒、耳機、手機殼等聯名商品，為傳統祭典賦予文創新風貌；更與日 本東京高圓寺交流，邀請當地的阿波舞來大稻埕演出，讓老街區散發出年輕化、國際化的新魅力。 范樓達也觀察到，大稻埕的人潮雖眾多，但觀光客「提袋率」卻偏低。他認為應當開發出具有當地代表性元 素，讓遊客「非買不可」的特色商品。他還希望能引入更多既能點亮大稻埕夜晚、又能保有文化質感且不喧嘩吵雜、影響街坊的店家。大稻埕創意街區發展協會也會嚴格篩選會員，確保每一位加入的會員，都是熱愛大稻埕的夥伴。

夢想實現中 西服故事館

未來，范樓達規畫將大稻埕、中山區、萬華區串聯為觀光「鐵三角」，並提供多元體驗，讓台灣的街頭文化被 世界看見。他心中還有一個長遠的願景：籌建一座「西服故事館」，他在構想中，故事館從羊毛來源到如何 從牧場進入工廠到布料製程，再經由師傅轉化縫製成一件件西服的手工藝品。將來，館內將邀請老師傅分享手藝、並展出他蒐藏的古董文物，吸引新一代投入，延續產業薪火。 對凱恩而言，一套西服不只是服裝，更是為客戶帶來自信與魅力的「戰袍」，也是對自我的投資。范樓達不僅為凱恩打造西服品牌，更守護整個台灣西服產業，並促進大稻埕的繁榮。他的這份心意如同親手裁剪的 每一件西服，講究細節且處處充滿人情味。