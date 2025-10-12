2025台灣卓越飯店評比頒獎典禮 盛大舉行 推動飯店服務品質升級 彰顯台灣觀光新能量

台灣觀光產業正面臨挑戰與機會並存的時刻，國際品牌持續進駐，顯示市場前景依舊看好。然而，如何提升旅遊品質與服務、吸引旅客與國際客源，已成為共同課題。為了鼓勵產業創新，並表彰在服務與經營上具卓越表現的飯店，由《卓越雜誌》關係企業《時尚漫旅》所舉辦的「2025台灣卓越飯店評比頒獎典禮」，將於 2025年11月13日（四）下午1點30分 假 台北喜來登大飯店B2喜廳 盛大舉行。

典禮將邀請指導單位交通部觀光署上級長官出席擔任特別來賓，現場將有飯店產業代表及媒體朋友齊聚一堂，見證台灣飯店業者在服務創新、國際接軌與旅客體驗上的努力與成果。此次評比不僅是對優秀飯店的肯定，更希望透過專業嚴謹的評選制度與深度報導，引領台灣觀光產業持續提升，展現與國際接軌的競爭力。

活動流程包括 頒獎典禮 與 會後交流，不僅提供獲獎飯店展現品牌價值的舞台，也促進產業間的交流合作，共同推動觀光服務品質的升級。

《卓越雜誌》表示：「在觀光產業國際競爭日益激烈的當下，飯店服務是提升台灣旅遊競爭力的關鍵。我們希望透過本次活動及頒發獎項，鼓勵業界持續創新，讓旅客在台灣的每一次入住都成為難忘的體驗。」

《時尚漫旅》則提出：「飯店不僅是旅客落腳的地方，更是體驗在地文化與服務精神的窗口。期盼藉由本次的活動，讓更多優秀飯店被看見，並帶動整體觀光價值的提升。」

活動資訊

時間：2025年11月13日（四） 13:30–15:30

地點：喜來登大飯店B2 喜廳（台北市中正區忠孝東路一段12號）

流程：

13:30–14:00 入場

14:00–15:00 頒獎典禮

15:00–15:30 會後交流

主辦單位：《卓越雜誌》、《時尚漫旅ROAM》

指導單位：交通部觀光署