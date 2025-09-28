快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

《大都會博物館名作展》 台積電攜手時藝多媒體 為偏鄉孩子打造藝術啟蒙路

聯合新聞網／ 時尚漫旅
成福國小師生參與《大都會博物館名作展》公益觀展活動與台積電文教基金會執行長許峻郎先生合影
成福國小師生參與《大都會博物館名作展》公益觀展活動與台積電文教基金會執行長許峻郎先生合影

本次展覽由美國大都會博物館首度授權來台，精選81件橫跨19世紀中葉至20世紀中葉的藝術真跡，涵蓋梵谷、雷諾瓦、高更等38位國際知名藝術家之作。展覽依主題劃分為「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」五大展區，全面呈現從印象派到現代主義的藝術演進脈絡，兼具藝術性與教育意義。

台積電文教基金會執行長許峻郎亦親自到場勉勵成福國小師生。他表示，基金會長期以來十分重視孩童是否有機會親近藝術，因為唯有從小培養感受力與欣賞力，才能逐步拓展他們對於美育的視野，並成為未來滋養心靈的重要力量。許峻郎特別驚訝於成福國小學童對於此次來展作品做足了充分的課前準備，多位學童能夠講出多幅名畫的正確作者及名稱，足見成福國小師生對於此次特展的期待。

成福國小學生代表贈送手繪杯墊與執行長
成福國小學生代表贈送手繪杯墊與執行長

台積電主辦的「台積美育之旅」自2002年啟動以來，已深耕全台各地，致力於縮短教育資源落差、推動多元美育計畫，持續實踐企業社會責任，使文化資源不再受限於地理位置，讓偏鄉學童也能親近藝術、拓展視野。迄今已帶領超過8萬6千名學童參觀國內美術展館及特展，拓展了偏鄉學童的藝術視野。

港西國小學童參與《大都會博物館名作展》 認真欣賞畫作
港西國小學童參與《大都會博物館名作展》 認真欣賞畫作

《從印象派到現代主義：美國大都會博物館名作展》展期自即日起至10月12日止，展覽地點為國立故宮博物院北部院區第二展覽館。展覽期間提供定時與團體導覽服務，歡迎全台各級學校與家庭踴躍參與，一同走入世界藝術的百年光譜。

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

台灣藝術家作品登捷克插畫藝術節 細膩探討脆弱面貌

台股開高走低回檔、權王台積電收平盤 仍寫下4紀錄

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

相關新聞

《大都會博物館名作展》 台積電攜手時藝多媒體 為偏鄉孩子打造藝術啟蒙路

台積電文教基金會攜手時藝多媒體，9月23日特別邀請四所偏鄉小學 ─ 港西國小、成福國小、田寮國小及陸豐國小 ─ 走進國立故宮博物院北部院區，參觀《從印象派到現代主義：美國大都會博物館名作展》，近距離欣賞世界級藝術大師的真跡，親身體驗一場跨越時空的文化饗宴。

XPM somewhere 正式開幕 潮流、音樂與公益共振台中

台中潮流文化再添新熱點，位於Tiger City一樓圓型建築的XPM somewhere 於 9 月9日正式舉辦開幕活動。將歐美近年流行的咖啡餐酒館引進台中老虎城，以日咖夜酒型態結合令人放鬆的街邊店型式，打造出年輕潮流的新據點。開幕當天現場結合音樂、藝術與公益，吸引眾多媒體、貴賓與嘉賓齊聚，共同見證全新場域的誕生。

產學突破為產業解決難題 智慧風味科技熟成魚解密

Hi-Q中華海洋生技 × 海大智慧風味科技團隊 產官學聯手開創台灣水產精緻化轉型，創造新商機

暑假親子首選！入住將捷金鬱金香酒店 兩大兩小最低只要6,160元

盛夏腳步悄悄來臨，是時候規劃一場說走就走的暑期旅行。新北淡水將捷金鬱金香酒店今夏特別推出「夏日童樂會．兩大兩小住房專案」，精心打造超值行程，讓全家大小都能在淡水這片山河交織的美景中，盡情享受愜意，讓夏日充滿美好回憶。

為心點燈 釋見睹用音樂弘法

出身花蓮阿美族部落的見睹法師（本名巫勝治），從中台禪寺領唱千人早晚課起步，一路走來，他以聲音弘法、以佛經為詞，在佛教經典中找出與當代人的共鳴——無論是普賢菩薩的 〈行與願〉，還是將莊嚴佛經編曲成當代樂音的〈楞嚴咒〉，他正用一股跨越世代與宗教界限的力量、平易近人又帶有共鳴的歌聲在弘揚佛法。

《AI萬花筒》新書發表會圓滿成功 張瑞雄揭示AI萬象 劉意川助力推動未來藍圖

由世界紅新聞有限公司出版、張瑞雄博士傾力撰寫的最新著作《AI萬花筒》，於7月28日在台北隆重舉辦新書發表會。這場聚焦人工智慧未來發展與應用的盛會，吸引政商學界菁英齊聚共襄盛舉，現場氣氛熱烈，座無虛席，為AI趨勢教育與國際視野打開新的一頁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。