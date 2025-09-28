《大都會博物館名作展》 台積電攜手時藝多媒體 為偏鄉孩子打造藝術啟蒙路

本次展覽由美國大都會博物館首度授權來台，精選81件橫跨19世紀中葉至20世紀中葉的藝術真跡，涵蓋梵谷、雷諾瓦、高更等38位國際知名藝術家之作。展覽依主題劃分為「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」五大展區，全面呈現從印象派到現代主義的藝術演進脈絡，兼具藝術性與教育意義。

台積電文教基金會執行長許峻郎亦親自到場勉勵成福國小師生。他表示，基金會長期以來十分重視孩童是否有機會親近藝術，因為唯有從小培養感受力與欣賞力，才能逐步拓展他們對於美育的視野，並成為未來滋養心靈的重要力量。許峻郎特別驚訝於成福國小學童對於此次來展作品做足了充分的課前準備，多位學童能夠講出多幅名畫的正確作者及名稱，足見成福國小師生對於此次特展的期待。

成福國小學生代表贈送手繪杯墊與執行長

台積電主辦的「台積美育之旅」自2002年啟動以來，已深耕全台各地，致力於縮短教育資源落差、推動多元美育計畫，持續實踐企業社會責任，使文化資源不再受限於地理位置，讓偏鄉學童也能親近藝術、拓展視野。迄今已帶領超過8萬6千名學童參觀國內美術展館及特展，拓展了偏鄉學童的藝術視野。

港西國小學童參與《大都會博物館名作展》 認真欣賞畫作

《從印象派到現代主義：美國大都會博物館名作展》展期自即日起至10月12日止，展覽地點為國立故宮博物院北部院區第二展覽館。展覽期間提供定時與團體導覽服務，歡迎全台各級學校與家庭踴躍參與，一同走入世界藝術的百年光譜。