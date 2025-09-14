快訊

XPM somewhere 正式開幕 潮流、音樂與公益共振台中

聯合新聞網／ 時尚漫旅
XPM_集團董事長與台中副市長開幕剪綵
XPM_集團董事長與台中副市長開幕剪綵

本次開幕活動以「BE SOMEWHERE」為主題，從白天的 Chill 氛圍一路延續至深夜派對，現場安排了公益周邊販售，9 月所有官方周邊所得將全數捐贈予 光音育幼院，展現品牌對在地公益的支持與關懷。

在演出部分，邀請三組重量級嘉賓輪番登場：來自台中的嘻哈代表 西屯純愛組，以幽默與西岸風格展現「Taichill City」的魅力；《大嘻哈時代》冠軍 YoungLee，以真誠與爆發力征服全場；以及地下賽事冠軍 lilKrake 小怪客，用音樂傳遞療癒與共鳴。三組表演者的加入，讓開幕現場氣氛沸騰到最高點。

XPM somewhere 表示，開幕不僅象徵品牌的啟動，更希望藉由潮流、音樂與公益的結合，打造一個屬於台中的文化交流平台，成為城市中最具代表性的潮流場域。

表演嘉賓合影
表演嘉賓合影

XPM somewhere 餐廳介紹

XPM somewhere — 台中 Tiger City 全新日咖夜酒場域

台中 Tiger City 廣場迎來全新潮流據點，全新風格的XPM somewhere 以 日咖夜酒 的型態正式登場。從中午 12 點至凌晨 5 點，白天是一杯咖啡的自在，可以透過大片落地窗陽光灑落的愜意，感受放鬆與美好的日光情懷，夜晚則是月影杯光交錯的激情，音樂與文化的共振場域。

XPM外觀白天照片
XPM外觀白天照片

XPM somewhere 的品牌理念，延伸自「Chill. Sip. Social. Repeat.」的循環哲學，白天的咖啡時段，時間放慢了腳步，彷彿城市切換至一種輕盈的 slow life；當夜晚降臨，音樂與酒精帶頭轉場，人群交會、風格交錯，音樂與生活產生了連結，這裡沒有設限 —— vibe’s right, be yourself。

XPM_餐廳內部夜景
XPM_餐廳內部夜景

店內空間結合大面積 LED 與 VJ 影像，隨著時間與曲風不斷切換，營造沉浸氛圍。播放曲風橫跨 Hip-Hop、K-Pop、華語流行、西洋流行與華語饒舌，讓不同偏好的族群都能在這裡找到共鳴。

XPM somewhere 不只是咖啡館，也不只是夜生活空間，而是一個兼容潮流與次文化的聚點，讓時尚與品味並存。每一種風格，都能在這裡找到屬於自己的節奏。

XPM somewhere的酒更採用近期最熱門的Draft汲飲模式，透過高壓液體瓶能將預製的調酒保存在最佳狀態，快速汲飲系統讓每一杯調酒都能維持高品質的口感。XPM somewhere的每一款調酒在設計上結合了台灣在地元素的巧思，將台中手搖飲文化的概念，與季節的新鮮水果到台灣茶飲文化，將桂花香˴烏龍茶和四季春等巧妙地融入調酒中。讓每一款調酒能從輕盈絲滑結合花香或茶香適合女性的口味，再到酸甜有層次˴酒感較明顯有勁道的風味，滿足了不同族群或不同心情的需求。

XPM Draft
XPM Draft

特別推薦

哥布林（梅子綠茶）

風味：青梅、烏梅、酸梅交錯，伴隨炭培韻味。甜度偏高，酸度低，順口耐喝

傷心小狗（百香檸檬）

風味：酸香的百香果與檸檬，融合白葡萄般的甜感。就像微醺版 百香檸檬手搖飲

台中最會喝（蜜瓜黃瓜）

風味：蜜瓜與小黃瓜的清新組合，瓜味鮮明，沁涼消暑，夏日首選

XPM_餐點
XPM_餐點

餐點上融入年輕人喜愛的多國時尚料理，手作Pizza、美式Hot Dog和特色甜薄餅，以輕盈和即食的概念呼應調酒的風格，好吃不搶味，更是滿足年輕族群喜愛新鮮的味蕾。

📍 地址：台中市西屯區河南路三段 120 號（Tiger City 廣場）

⏰ 營業時間：白天 12:00–18:00｜夜晚 18:00–05:00

