暑假親子首選！入住將捷金鬱金香酒店 兩大兩小最低只要6,160元

專案內容依據家庭旅遊需求量身設計，提供「一泊二食」與「一泊三食」兩種選擇，優惠價格每日限量。凡為LINE好友，選擇一泊二食方案，入住河景客房每房6,160元起，包含《河畔餐廳》自助早餐與《滬尾之星》COOL暑電影夜指定套餐乙份；若選擇一泊三食方案，入住河景客房每房僅需8,800元起，除早餐及《滬尾之星》COOL暑電影夜指定套餐外，更包含豐盛《河畔餐廳》晚餐，讓爸媽輕鬆無負擔，孩子盡情歡笑，打造一段從早到晚賓至如歸的度假時光。

不僅住宿體驗升級，每房更加贈多項夏日專屬活動，讓整趟旅程充滿驚喜與樂趣。入住可獲贈《淡水小旅行》乙次，由專人專車引領前往淡水當季人氣景點，感受淡水在地文化與自然風光；另可暢玩禮萊廣場兒童遊戲室乙日（至多2大2小），安全舒適的空間讓孩子盡情放電，喜愛手作與學習的家庭還能參加《廚藝小教室》DIY活動（兩份），增添親子間的溫馨時光。

將捷金鬱金香酒店結合壯闊河景與大片綠意，不僅提供舒適的住宿環境與貼心服務，更以多元活動營造專屬親子的夏季回憶，不論是探索自然或是享用美食，這個暑假，讓我們一起到淡水，為孩子與家人創造一段難忘的快樂旅程。詳情與訂房請洽酒店官網或撥打專線：02-2621-1918。

圖二、專案內容依據家庭旅遊需求量身設計，優惠價格每日限量。凡為LINE好友，選擇一泊二食方案，入住河景客房每房6,160元起。(圖-將捷金鬱金香酒店提供)

圖三、除早餐及《滬尾之星》COOL暑電影夜指定套餐外，更包含豐盛《河畔餐廳》晚餐。(圖 將捷金鬱金香酒店 提供)

圖四、專案皆含《滬尾之星》COOL暑電影夜指定套餐。(圖-將捷金鬱金香酒店提供)

更多活動訊息 如下：

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/

滬尾藝文休閒園區粉絲專頁>>https://www.facebook.com/fabmalltw/