為心點燈 釋見睹用音樂弘法

於台北國際會議中心舉行的「淨韻三千觀音和平祈福音樂會」中，見睹法師連續兩年受邀擔任 演出嘉賓，為大眾獻唱祈福。

於二○二三年發布首張梵音佛曲《我願》之後，又於二○二四年舉辦「光的方向」演唱會，希望透過音樂與佛法搭建橋梁，讓更多人認識佛法，也讓每個人都能在忙碌與迷惘中，找到屬於自己心中的那道光。

尋佛之路的起點 從團契到出世

在見睹法師的宗教記憶中，最初與信仰的連結並非來自佛教，而是童年時期在天主教幼稚園的歡樂時光。小學以前，他對宗教的印象大多停留在團契活動、唱歌、吃餅乾、聖誕節下的歡樂氣氛中，直到國小六年級因父親工作的調動搬遷回到花蓮，才真正認識到佛教。

當時家中附近的西寧寺雖無常駐法師，只有一位廟公，但寺中藏有許多佛教故事書與佛學入門讀物，這些書籍成就了他宗教啟蒙的寶藏，也開啟了他對佛教義理的初步理解與深刻感應。「我覺得佛教的道理很深，慢慢深入了解後，覺得這與我的想法非常契合。」這種心靈被觸動的共鳴感，讓他從一個對佛法充滿好奇的青少年，逐步轉化為一個認真深思宗教本質的求道者。

他也曾因為好奇而翻閱其他宗教的書籍，試圖理解不同宗教的核心思想。比較之後， 他被佛教思想給深深吸引——佛教並非單向依賴神明的庇佑，而是強調人必須經過自我努力，去體會生命中的苦與樂，才能懂得面對、懂得放下，並以慈悲心去幫助別人。這樣的信念讓他深信不已，也為日後的出家之路種下了堅毅的種子。

進到大學後，他正式接觸佛教與三皈五戒，內心便已萌生了出家的念頭。考慮到父母的感受，他給了自己與家人兩年的緩衝期，一邊工作、一邊耐心溝通與說服他們。在出家之初，他的父母對於出家人的印象還停留在徹底斬斷親緣關係、清苦孤單；直到有一次他們到中台禪寺去探訪他，看到很多法師對見睹法師的稱讚後，才慢慢改觀並真心接受孩子的出家。

「說到底，父母會反對，還是出自於愛， 因為會心疼孩子吃苦。」 見睹法師如此理解父母的用心，並表示父母在出家同意書上簽下名字的那一刻，不只是同意，更是對他的成全與支持，讓他能夠挺過日後修行上所有的挫折。如今，他以歌聲弘法，並透過音樂傳遞佛法，不僅讓信眾深受感動，也讓父母看見了孩子所散發出的那道光—照亮的不只是自己，而是溫暖了更多人的心靈。

佛法流行化的音樂實踐

出家之初，見睹法師在南投中台禪寺修行，在這座千人道場裡，每日課誦是僧人的修行日常。第三年，他受具戒足成為了比丘，開始擔任早晚課的維那領唱，沉穩動人的嗓音，感動了無數師兄弟與在家居士。當時早有許多人鼓勵他出專輯，但僧團的活動是集體修行與道場莊嚴，個人創作的呈現並不容易實踐。直到後來前往法鼓山進行進修、開始獨立弘法後，這個音樂夢才真正萌芽茁壯。

真正的轉捩點來自中台時期一位師兄弟——黃振慈（目前已還俗）。他不僅鼓勵了見睹法師勇於踏出第一步，更在音樂的資源與製作上大力協助，成了見睹法師實現音樂弘法的起點。另一位關鍵夥伴則是同樣曾出家後還俗的音樂人—— 張峰奇， 與見睹法師有著共同的信仰與音樂素養。三人目前可以說是黃金搭檔：將佛教經文融合當代流行音樂語彙，打造出第一張佛教音樂專輯《我願》。這不僅是一張音樂專輯，更是一場佛教音樂流行化的大膽實驗。

其中一首作品〈行與願〉，靈感來自《大方廣佛華嚴經》中《普賢菩薩行願品》的教導，以「悲、智、願、行」為核心精神為主軸，並曾在《淨韻三千觀音和平祈福音樂會》的現場中演唱，為達賴喇嘛祈福。那一刻，他將普賢菩薩實踐慈悲的願行，化為歌聲與祝福傳遞給上千名聽眾。「佛教不是空談， 而是實踐、是行願。」見睹法師說，不論心中懷有多大的慈悲， 若未真正付諸行動，終究只是空談。

擔任瑜伽焰口金剛上師，主法瑜伽焰口施食法會。

這場演出對他而言，是歌者、修行者與弘法者三種身分的匯集與合一：更要腳踏實地，把這份慈悲的初心與願力付出給眾生。

至於佛教音樂如何打動人心？ 見睹法師的回答簡單卻又深刻：「讓人願意多聽一點，就是讓人願意多親近佛法的一步。」透過音樂旋律引人共鳴，並以歌聲種下因緣，這正是他心中用音樂弘法的初心與願景。

佛法的創新詮釋 以經為詞 以樂為舟

見睹法師的創作方式別具一格，他不寫歌詞，而是直接取材於佛經與咒語，將佛經原文透過音樂轉化為可被廣泛傳唱的旋律與歌曲。「我的歌，就是經文本身。」他如此說道。這樣

的創作理念，既保留了佛法的原義，也透過現代音樂形式吸引了更多年輕族群的聆聽與共鳴，讓大眾有機會與真正的佛法產生連結。

其中，〈楞嚴神咒〉是一個重要的實驗。這首曲子融合電音、搖滾與迷幻元素，讓傳統佛教的沉靜莊嚴，帶有強烈節奏與能量感。初版完成後，他仍不滿意，多次與編曲老師來回反覆修改，只為呈現他心中那份「振奮人心、清除負能量」的光明特質。

如今，這首作品在YouTube 的點閱次數已突破一百三十萬觀看，不僅深受網路聽眾喜愛，更出現在意料之外的場域中——有計程車司機每天早上播放這首曲目作為「早課」，還有國術

選手在國際比賽中播放太極來演出。這些來自各行各業的聽眾回饋，讓他深感音樂的影響力遠超乎想像。

然而，這樣的創新並非毫無代價，顛覆傳統風格的佛法音樂，佛教界不見得能接受，亦出現質疑的聲音。不過讓見睹法師感到欣慰的是，有不少長老尼表示他們最喜歡的專輯曲目，就是〈楞嚴神咒〉。這一刻見睹法師才知道，他的堅持果然沒錯。

他明白，這是一條少有人能走的路，也因此更需要不斷嘗試。「我不想只做一張佛教音樂專輯，我希望能一直走下去，讓每一首歌曲都能使更多人親近佛法。」對他而言，佛教不該是遙不可及的教條，而是一種可以透過音樂流進人們生活的修行方式——聽，是一種開始；願，是一條路；而行，才是真正的弘法。

找到心中最平靜的淨土 就是光

談到佛法中的「光」，見睹法師沒有以形而上的語言來回答，而是平靜地說：「找到我們心中最平靜的那一塊淨土，就是光。」他認為，佛菩薩的光從不分別好壞，不會因為你是好人就多照你一點，也不會因為你是壞人就少照你一點，佛菩薩的光始終都是平等的。光，不在外，而是安住在內心最平靜、最安穩的地方；而這個地方，就是每個人都能觸及的淨土。這樣的理念， 貫穿他首張專輯《 我願》，一路走到二○二四年舉辦的「光的方向」演唱會。他從未將自己視為表演者，而是一名修行者與弘法者，只是選擇以更貼近現代人的方式來傳遞佛法。「我的角色始終沒有改變，音樂只是我利用的載具，其目的是將佛法藉由音樂，載入人們心中。」

二○二五下半年，他也將持續以音樂弘法：七月推出全新單曲、九月登上「台灣醒醒音樂節」舞台，十一月將會再次舉辦演唱會，並挑戰將佛教創作重新編曲為電子音樂版本，展現佛法與當代節奏融合更多的可能性。

他深知現代人生活緊張、壓力大，未必有耐心靜坐禪修、誦經參學，但如果能透過一首歌找到一刻的安定，那也是佛法的一種實踐。他說：「世界也許不美好，但如果你的心是美好的，世界也會跟著美好。」他期盼能有更多人透過他的音樂，找到佛法所指引的平靜，也能找到那道屬於自己心中光的方向。