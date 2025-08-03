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《AI萬花筒》新書發表會圓滿成功 張瑞雄揭示AI萬象 劉意川助力推動未來藍圖

聯合新聞網／ 時尚漫旅
3. 《AI萬花筒》作者張瑞雄博士於新書發表會分享AI如何重構產業與社會的關鍵觀察，指出人工智慧已深刻融入生活與決策結構，唯有洞察趨勢、翻轉思維，才能在變局中看見機會、掌握未來。圖／世界紅新聞有限公司提供
3. 《AI萬花筒》作者張瑞雄博士於新書發表會分享AI如何重構產業與社會的關鍵觀察，指出人工智慧已深刻融入生活與決策結構，唯有洞察趨勢、翻轉思維，才能在變局中看見機會、掌握未來。圖／世界紅新聞有限公司提供

張博士在書中以獨到視角橫跨工程、教育、政策三大領域，深入解析人工智慧如何重構產業、生產與社會樣貌，為讀者描繪出一幅兼具知識厚度與未來洞察的AI圖景。

他在致詞中強調：「AI不再是實驗室裡的技術名詞，而是我們每個人正在經歷的現實生活。理解AI、善用AI，是個人與國家未來競爭力的關鍵。張博士並提出三大核心觀點，引發與會貴賓熱烈共鳴：一、AI已全面滲透生活，正在重構產業生態與人類價值觀；二、中小企業應結合AI技術與「境外關內」戰略，加速全球佈局；三、教育是推動AI轉型的根本，國家與企業須共同培育AI素養與人才。

世界紅新聞有限公司董事長劉意川也於會中致詞，表示將持續以出版、政策與產業推動三位一體策略，全力支持張博士理念，並結合「國會與國家產業全球發展促進會」資源推動「境外關內」政策，打造台灣產業與人才邁向世界的起飛跑道。他指出：「我們致力打造的不只是書籍，更是一個國際級平台，讓台灣知識與產業在全球發光。」

數位發展部部長黃彥男特別出席活動，盛讚本書為全民理解AI的極佳入門鉅作。他表示：「AI是數位國力的核心動能。張博士這本書將艱深科技轉化為全民可理解、可應用的智慧資產，極具推廣價值。數位部將持續推動AI政策與產業創新，與社會各界攜手前行。」

發表會現場嘉賓雲集，包括：普匯金融科技執行長姚木川、煒亨企業董事長許瑞峯、環泥建設開發總經理黃惠盟、新北市政府市政顧問劉炳煌、藍濤亞洲總裁黃齊元、卓越雜誌董事長鄭玉章、國立台北商業大學校長任立中、中華民國全國工總秘書長呂正華、佛光大學校長趙涵㨗、叡揚資訊董事長張培鏞、AI3人工智能董事長張榮貴、將捷集團創辦人林長勳等，皆肯定本書對科技教育與產業創新所帶來的重要啟發。

目前《AI萬花筒》已於誠品、金石堂、博客來等通路全面上架，熱銷中。本書不僅適合關心科技未來的讀者，更是企業轉型與教育升級的重要參考。邀請您翻開《AI萬花筒》，一同穿越AI迷霧，看懂時代變局，掌握未來契機！（洽詢專線：02-2391-0399）

1. 《AI萬花筒》新書發表會現場座無虛席，貴賓雲集，作者張瑞雄博士（前排左四）與貴賓共同舉書合影，展現對AI未來趨勢的高度重視與熱情支持。圖／世界紅新聞有限公司提供
1. 《AI萬花筒》新書發表會現場座無虛席，貴賓雲集，作者張瑞雄博士（前排左四）與貴賓共同舉書合影，展現對AI未來趨勢的高度重視與熱情支持。圖／世界紅新聞有限公司提供

2. 數位發展部部長黃彥男出席《AI萬花筒》新書發表會致詞，盛讚本書為推動全民AI素養的重要著作。黃部長表示，AI將是數位國力的核心動能，政府將持續推動相關政策，並與學界、產業界攜手打造更具競爭力的數位台灣。圖／世界紅新聞有限公司提供
2. 數位發展部部長黃彥男出席《AI萬花筒》新書發表會致詞，盛讚本書為推動全民AI素養的重要著作。黃部長表示，AI將是數位國力的核心動能，政府將持續推動相關政策，並與學界、產業界攜手打造更具競爭力的數位台灣。圖／世界紅新聞有限公司提供

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