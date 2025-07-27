深化文化參與！時藝多媒體感謝大聯大控股支持《美國大都會博物館名作展》推動藝術向下扎根

聯合新聞網／ 時尚漫旅
▲大聯大與夢想之家教育基金會於展場合影。
▲大聯大與夢想之家教育基金會於展場合影。

為促進藝術深入社會、惠及更多民眾及族群，特別是年輕世代接觸世界經典藝術，本展獲得企業界的熱情支持。時藝多媒體特別感謝大聯大控股擔任本展贊助夥伴之一。長期深耕教育、藝文與永續領域的大聯大控股，以實際行動響應文化推廣，攜手促成高品質的國際藝術展覽在地化呈現，讓藝術走進生活，成為啟發創意與美感素養的重要力量。

除贊助展覽本體外，大聯大控股亦攜手時藝多媒體與長期推動教育資源共享的財團法人大聯大教育基金會，於 7 月 8 日特別舉辦「公益觀展日」活動，邀請集團員工子女與家長志工，並偕同三大公益夥伴 ── 財團法人夢想之家教育基金會、博幼社會福利基金會、財團法人愛心第二春文教基金會所服務之兒少學童一同參與。活動當日，孩子們走入國立故宮博物院近距離欣賞世界級名作，藉由專業導覽老師的陪伴與互動介紹，激發他們對藝術的好奇與理解，開啟一場融合藝術感知與文化啟蒙的豐富旅程。

透過藝術的引領與文化平台的串聯，這場公益觀展活動不僅落實文化平權與藝術教育向下扎根的理念，更具體展現企業善盡社會責任的實踐力與影響力。

《美國大都會博物館名作展》自 2025 年 6 月 14 日起至 10 月 12 日，於國立故宮博物院北部院區第二展覽館展出，誠摯邀請民眾一同走進時代經典，感受藝術跨越時空的魅力。未來，時藝多媒體也將持續與企業與公益夥伴協力，推動文化參與向更廣泛的社群延伸，讓藝術真正走進生活、深入人心。

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