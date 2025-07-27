時藝餐旅首推中秋雙禮盒 「百年餅藝 × 法式可可 × 時代風味」合奏 打造頂級送禮新標竿

聯合新聞網／ 時尚漫旅
樂埔酩月經典禮盒｜早鳥優惠價NT$888（原價NT$988） 禮盒組合：原味與抹茶口味平西餅各1、包種茶金龜餅x2、平安龜餅x2、開運金龜卡、樂埔咖啡與限定樂埔御守。
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「樂埔酩月經典禮盒」由創立於1895 年、位於台北迪化街的大稻埕老餅舖「李亭香」製作。李亭香以傳承五代的手工工藝、延續古法製餅聞名，歷經超過百年的歲月淬煉，是台北糕餅文化最具代表性的象徵之一。

平西餅名稱取自台語「冰沙」，首創於1900 年代，以細緻的白鳳豆沙與層層餅皮手工堆疊，成就綿密柔順的經典口感。金龜餅與祈福卡則呼應「乞龜文化」，將財富與平安的祝福寄託其中。這款禮盒不僅是一份點心，更是一段歷史的凝縮，是台灣百年風味最溫柔的傳遞方式。

「樂埔璀璨琉光典藏禮盒」以「琉光」為靈感，融合月色與可可之美，其中的巧克力小月餅外皮選用法芙娜可可粉精製，口感濃郁滑順。內餡為香甜柔滑的巧克力餡，香濃不膩、甜中帶苦、風味獨特。是傳統與西式融合的創新口味，呈現經典法式可可與中秋文化的融合Valrhona 自1922 年創立於法國，是全球頂尖甜點師指定使用的巧克力品牌。其產品以單一可可產區、多層次香氣與對可可種植者的永續承諾聞名，遍及全球85 個國家，更於巴黎、東京與紐約等地設有甜點學校，引領全球甜點藝術潮流。

此次將 Valrhona 的頂級可可創意融入節慶月餅設計，是向法式經典與風味工藝的致敬，也是東西交融的最佳示範。兩款禮盒各擅勝場：一款承載時代記憶，一款綻放國際風味。

時藝餐旅長王琦玉表示：「時藝餐旅持續以『景・食・藝』的理念詮釋中秋的文化深度與禮贈價值。作為時藝多媒體集團旗下的重要生活品牌，時藝餐旅不僅專注於高品質料理創作，也致力於將文化策展的核心精神融入飲食設計。透過結合歷史建築活化、展覽策劃、美學空間與在地風土，我們期望讓每一份節慶禮盒都成為傳遞文化的媒介、情感的橋樑，為節日注入更多可以被記憶與珍藏的價值。」

樂埔璀璨琉光典藏禮盒｜早鳥優惠價NT$1,488（原價NT$1,688） 禮盒組合：創意月餅四入(法芙娜巧克力 、 奶黃流心 、 蜂蜜香柚、紅棗桂圓)，搭配樂埔茶、樂埔咖啡與限定樂埔御守。
樂埔璀璨琉光典藏禮盒｜早鳥優惠價NT$1,488（原價NT$1,688） 禮盒組合：創意月餅四入(法芙娜巧克力 、 奶黃流心 、 蜂蜜香柚、紅棗桂圓)，搭配樂埔茶、樂埔咖啡與限定樂埔御守。

即日起開放預購｜預購截止：2025 年8 月31 日

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【預購表單】：https://forms.gle/3ukg257h3eWitcfC9

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