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親愛愛樂年度巡迴演出 《Yaki的水苑花》

聯合新聞網／ 時尚漫旅

這一路走來都是艱辛，我和我先生都撐下來了，後來媒體發現，將我們的故事做了很多的報導，於是很多善心民眾開始捐款、捐琴，我們的日子逐漸好轉起來。

現在我們照顧的孩子從4個月大的嬰兒到26歲的大孩子，人數多達將近百人，陸續還會有更多孤苦無依的孩子送過來，大學畢業後的孩子已經陸續接手樂團的行政工作。

我在前幾年也許是壓力過大導致罹患癌症，但，這些孩子還必須支持下去，於是我們開始教孩子們各種謀生技能，要讓孩子們提早接觸社會，進而能盡快接手。

今年因為政策因素，我們在南投沒了場地，於是標下的竹東火車站旁的蚊子館，因為建築沒有做防水，且年久失修，我們進來做防水、裝修、水電、消防、買床具⋯⋯就花了將近三千多萬，幾乎是掏空家底。

曾經，音樂會演出收入是我們一年中1/3的所得，但疫情過後，我們辦音樂會常常售票不如人意，今年甚至是以慘淡來形容⋯⋯

今年的演出是以音樂劇的形式呈現，講的是一個女妖傳說以及兩個島嶼的故事，演出豐富精彩，值得大家入場聆聽。

在此懇求大家，幫我將訊息用Line傳給您的每個朋友，今年的演出收入對我們來說至關重要，如果您真的不希望被關在音樂廳，也懇請您支持孩子們。

陳珮文 叩首

音樂會資訊

演出資訊｜《Yaki的水芫花》音樂劇巡演場次：

臺北｜中山堂 中正廳

📅 7月12日（六）19:30-21:00、7月13日（日）14:30-16:00

臺中｜國家歌劇院 大劇院

📅 7月26日（六）19:30-21:00、7月27日（日）14:30-16:00

新竹｜新竹市文化局 演藝廳

📅 8月24日（六）14:30-16:00

售票連結

https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0VRWRAW

或撥電話03-5100749

捐款連結

https://www.chin-ai.org.tw/donation

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大家好，我是親愛愛樂的創辦人陳珮文，本是親愛國小的老師，親愛愛樂成立於2008年，起始於南投縣仁愛鄉親愛村，於是取名「親愛愛樂」。 樂團成立的終旨是幫助課後無人照顧的孩子有飯吃、有人陪孩子們寫功課、然後學學不起的「小提琴」，只因一個不想唸書，在老師眼中是「壞學生」的孩子用期盼的眼神看著我的提琴問「我可以學嗎？」 從一開始的沒錢買琴、沒錢帶他們找老師上課，到後來沒錢讓他們吃飯，再之後，讓他們考上國中音樂班，我和我先生開始貸款買房買車帶他們下山上課，再到後來的無力支付學校學費⋯⋯

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