天菜男神急速衰老，有望重返顏值巔峰？ＰＯＶ成為阿北前，我也曾是臉蛋天才！

當今的濾鏡世代，普男都能化身「臉蛋天才」，但如果失去濾鏡幫襯，怕是連「靠臉吃飯」的大明星也難逃顏值翻車的窘境。就有網友分享帥到掉渣男神吳彥祖、剛鐵男神余文樂在未修圖情形下，額頭上驚現深邃皺紋，而且皮膚鬆弛，眼下掛著厚厚眼袋。竟然不再是男神外貌，變身崩壞成妥妥阿北一枚。

還有陳小春出席音樂劇《雄師少年》宣傳活動的零P圖照片，清楚可見「山雞哥」額頭與眼角處爬滿皺紋，老態盡顯的模樣震驚不少人，可能是「斷崖式衰老」的畫面太過於衝擊，使得「額頭抗老」話題在網路上瞬間掀起熱議。

在東森電視最新的醫美專題節目中，特別邀請對面部老化結構具有深入研究的「解剖學專家」張光正醫師，從皺紋的種類、抬頭紋的成因，再到如何選擇正確的額頭老化治療方式，進行專業的深度剖析，並分享額頭年輕化的新對策。

張醫師不藏私公開「新式內視鏡上額拉皮」,對於擔心上額提升髮際線會後退更是一大福音，經改良的2.0版前額拉皮手術不僅對高額頭、M型禿友善，既能一次性改善抬頭紋、眉壓眼、眉眼尾下垂等多重性額頭老化問題，還能同步透過下移、重新定位髮際線，達到修飾臉型比例的效果，更有助提升少年感。

抬頭紋別亂打肉毒！ 動態紋、靜態紋治療方式大不同

所謂的「正確治療方式」，指的是唯有經過專業診斷，釐清問題根源，才能對症下藥，選擇最適合且有效的解決方案。同樣地，抬頭紋的成因不同，分別對應的治療方式也不盡相同，張醫師指出，典型的抬頭紋屬於「動態紋」，通常是在做表情時，因肌肉拉扯、收縮造成的紋路。

但是隨著年齡增長，肌膚的膠原蛋白與水分加速流失，伴隨眼皮鬆弛下垂，會讓人為了撐大眼睛，不自覺養成代償性挑眉的壞習慣，頻繁的臉部表情反覆拉扯肌膚，終將導致動態紋演變成「靜態紋」，即便不做任何表情，抬頭紋仍牢牢地焊在額頭上。

一般常見透過注射肉毒桿菌素，可抑制特定肌肉過度收縮，藉此減少動態紋產生。相較之下，靜態紋的治療就沒有這麼簡單，尤其是對付頑強的「靜態抬頭紋」，千萬不可一味依賴微整填充物試圖填平凹構紋路，一旦注射錯誤層次或是選用不當材質，恐怕會提高額頭「饅化」風險，連帶導致鬆垂加劇，進而出現眉壓眼等後遺症。

上額鬆弛下垂下壓的眼皮 會影響眼睛視野!!!!!

上額鬆弛下垂不僅產生各種紋路，下壓的眼皮，看起來老態、没精神、眼型變小變窄、嚴重的下壓眼皮還會影響視線。張光正醫師說，不少子女特地帶著爸媽來做這個手術，都是因為擔心長輩開車時的安全問題。不管你在不在乎變老變醜，但老化狀況可能造成的功能性的問題，成為生活的危險因子。

精準一次性解決 抬頭紋、皺眉紋、眉眼下垂、眉壓眼及前額髮線過高老化問題

對於上額老化抬頭紋、額頭鬆弛、眉眼下垂以及前額髮線過高的人來說，就沒有更安全有效的額頭抗老解方嗎？「新式內視鏡上額拉皮」正是為了解決這些額頭老化的疑難雜症而生！

張醫師進一步說明，「新式內視鏡上額拉皮」攺良了目前各式上額提升的缺點，除了能調整傷口位置並將其隱藏，還能客製化設計拉提方向，同時改善髮線過高或M型禿困擾。透過跨韌帶深層拉提，不但能精準進行眉眼區域的提升，更能徹底消除靜態抬頭紋。此外，手術也會針對降眉肌與皺眉肌等具向下拉力的肌肉群，進行部分去除或鬆解，藉以延長拉提效果的持久性。對於長期肌肉擠壓逐漸成為靜態紋的眉間川字紋，則會輔以專利醫療器械，運用自體筋膜回填方式，精準修補凹陷組織，此作法比起容易引發血管栓塞風險的玻尿酸注射，要來得更為安全。最特別的是可以客製化調整眼型，依照客人希望的樣式並搭配五官，做出眉型眼型的調整。

與需求者，更快認識這項創新技術及其治療原理，張醫師特別提供3D動畫版示意影片，有興趣深入了解的人，不妨點選觀看參考：https://www.youtube.com/watch?v=U0BJfXxO_Yw&t=230s】

沒效的才是最貴 想做要找專業！ 醫師提醒先診斷再下手

相信有不少人亟欲擺脫抬頭紋、眉心紋的糾纏，在未經專業診斷皺紋的根本成因之前，便貿然接受微整注射，造成老態問題沒有獲得有效改善，甚至出現嚴重眉壓眼、提眼瞼肌無力等副作用，後續還得投入更大量的時間與金錢進行修復補救。為此，張醫師再度呼籲：「沒效的才是最貴，想做要找專業！」因此，在進行任何醫美療程前，務必由專業醫師做詳盡且正確的診斷，方能確保療程的安全性與效果，更是保障自身權益和健康的首要關鍵。