藝術無界限！「力晶文化基金會」為近百位特殊教育需求學童開啟《美國大都會博物館》名作之旅

力晶文化基金會常年致力推動藝術與文化教育，近日攜手時藝多媒體，自6月27日起陸續邀請臺北市四所小學：志清國小、永建國小、辛亥國小、龍安國小，近百位特殊教育需求學生及其師長，前往故宮北院參觀年度重量級展覽《從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展》。讓每位孩子都能近距離、自在欣賞世界級藝術經典，透過獨一無二的美感旅程，開拓視野、啟發多元潛能。

力晶文化基金會長期推動「力晶美學藝堂」藝術教育計畫，整合藝文資源，透過國際展演與跨域教學提升全民美學素養，並培育臺灣藝術人才接軌國際。本次公益觀展為系列活動之一，實踐企業推動文化軟實力的承諾。6月27日為首場公益觀展，學童全程專注欣賞並積極提問，在導覽至野獸派畫家－基斯・梵・鄧肯（Kees van Dongen）名作《賽馬場》時，學生靦腆分享：「畫中除了馬，還有兩隻玩耍的小狗」，這份對畫作細節的敏銳捕捉，展現孩子們透過親近藝術、欣賞大師真跡，不僅突破了表達上的先天限制，更激發其敘事與感知能力。

藝術無障礙 讓欣賞變成一種自信的開始

力晶文化基金會在長期深耕藝文教育的過程中，看見藝術為資源稀缺與特殊教育需求學生帶來了正向影響。特殊教育需求學生在公共文化空間中，經常面臨難以即時接收現場資訊的困擾、歧視標籤等諸多限制，但每位孩子都應擁有接受美學教育的權利及擁抱自身獨特的自信，本次公益觀展因應學生特質，提供更多元、彈性、專業且具包容性的導覽行程，期盼讓孩子們不僅「看到」藝術，更能「走進」藝術的世界，在平等與尊重的氛圍中，獲得啟發與成長。

企業與文化的共善願景 讓美學深入每個角落

力晶文化基金會不僅關注藝術學子的專業養成，更重視基礎教育與文化平權的落實。力晶文化基金會執行長詹曼君表示：「我們相信，藝術教育不是少數人的權益，透過多樣的藝術教育活動適應不同特性孩子的需求，讓美學內化於孩子們的生活及環境中，開拓視野、啟發自我潛能、強化自信與社會連結的能力。」

今次偕手故宮北院與時藝多媒體，透過「公益觀展」、「偏鄉校園推廣講座」、「教師研習營」等共計12場教育活動，希冀拓展藝術教育的深度與廣度，展現企業參與文化公益、推動藝術教育平權的具體實踐，未來力晶文化基金會也將持續推動「力晶美學藝堂」，將藝術帶入校園、社區與偏鄉，讓每位孩子都能在人生的旅途上，帶著對美的感知力前行。