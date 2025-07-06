Repetto x 南美春室限定聯名下午茶 當法式芭蕾美學漫步進台南午後時光 一場甜點與藝術的優雅共演

台南市美術館二館5樓的靜謐光影中，將法式工藝美學與在地生活哲學交織成詩，不僅將品牌精神延伸，更是一次將法式優雅注入在地生活的細膩詮釋，展演一場關於味蕾、互動的法式夢境。

作為芭蕾舞鞋始祖的 Repetto，本次與南美春室的跨界合作，特別以「優雅互動．味蕾藝術」為主題，獻上一套不只是品嚐、而是親手參與的抹面蛋糕互動體驗。將優雅與工藝昇華至時尚與生活層面，讓甜點的創作也能成為一場個人的編舞。此次與南美春室合作，選在台南市美術館二館5F，展現品牌對藝術與文化的深度關注，邀請賓客親手創作專屬於自己的甜點作品。

©Repetto

夢幻下午茶套餐，以品牌經典的優雅粉色為主調，呈現出細膩柔和的視覺美感。抹面蛋糕塗上如絲緞般滑順的奶油，綿密細緻，並點綴專屬訂製果醬與品牌插牌，細節滿溢法式風格。特別設計的互動抹面體驗，不僅為下午茶增添樂趣，也讓每位來賓親手完成一件「親手完成法式藝術品」，最後在搭配上酸甜可口的草莓歐蕾，加深客人對品牌的記憶與好感。

Repetto 夢幻下午茶套餐，以品牌經典的優雅粉色為主調，呈現出細膩柔和的視覺美感。抹面蛋糕塗上如絲緞般滑順的奶油，綿密細緻，並點綴專屬訂製果醬與品牌插牌，細節滿溢法式風格。特別設計的互動抹面體驗，不僅為下午茶增添樂趣，也讓每位來賓親手完成一件「親手完成法式藝術品」，最後在搭配上酸甜可口的草莓歐蕾，加深客人對品牌的記憶與好感。

【聯名活動資訊】

餐點聯名期間：2025年7月1日（二）至7月31日（四）

限定展點期間：2025年7月1日（二）至7月6日（日）

扭蛋活動期間：2025年7月1日（二）至7月31日（四）

活動地點：台南市中西區忠義路一段2號5F（台南市美術館二館）週一公休。

Repetto 誠摯邀請您一同走入這場融合芭蕾靈魂與南台灣風格的優雅午後 感受品牌與城市交織出的全新節奏

©Repetto

Repetto x 南美春室優雅聯名限定 —— 獻給您專屬禮遇！

凡享用聯名下午茶套餐者，隨餐皆會附上一張精緻的 Repetto 品牌介紹小卡，不僅詳述品牌的芭蕾起源與法式工藝，更可憑此卡至 Repetto 台南新光三越櫃點參加一次限量的扭蛋活動，讓藝術不止於味覺，更延伸至日常驚喜。

【關於 Repetto】

源自法國巴黎歌劇院旁的芭蕾舞鞋工坊，創辦人 Rose Repetto 女士為了想替芭蕾舞蹈家及編舞家的兒子 Roland Petit 製作一雙舒服的舞鞋，設計出獨特的“Stitch & Return” 反縫製鞋針法工藝，並在 1947 年，根據此工藝製作出了第一雙芭蕾舞鞋。其芭蕾舞鞋和平底鞋均由我們在法國 Medard d‘Excideuil 工作室中的製鞋工匠用傳統工藝製作，其中最有名的就是曾在 1956 年替傳奇女星碧姬芭杜 Brigitte Bardot 打造一雙紅色的芭蕾舞平底鞋，讓 Repetto 聲名遠播。隨後許多好萊塢女星人腳一雙，以輕盈又好穿的鞋款聞名，自此就成了芭蕾舞鞋最佳的代名詞。 ©Repetto

FB：https://www.facebook.com/repettointaiwan/

IG：https://www.instagram.com/repettotaiwan/

台北 SOGO 忠孝館 2F｜台北市大安區忠孝東路 4 段 45 號 2 樓｜電話 0902-029-719

南港LaLaport 專櫃｜台北市南港區經貿二路131號1樓｜0902-029-720

台南新光三越西門新天地｜台南市中西區西門路一段658號1F B區 ｜0902-002-059