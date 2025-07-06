快訊

喝「這種咖啡」恐傷眼！黃斑部退化風險增7倍 研究曝改喝1物提神又護腦

第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

Repetto x 南美春室限定聯名下午茶 當法式芭蕾美學漫步進台南午後時光 一場甜點與藝術的優雅共演

聯合新聞網／ Ciao潮旅

台南市美術館二館5樓的靜謐光影中，將法式工藝美學與在地生活哲學交織成詩，不僅將品牌精神延伸，更是一次將法式優雅注入在地生活的細膩詮釋，展演一場關於味蕾、互動的法式夢境。

作為芭蕾舞鞋始祖的 Repetto，本次與南美春室的跨界合作，特別以「優雅互動．味蕾藝術」為主題，獻上一套不只是品嚐、而是親手參與的抹面蛋糕互動體驗。將優雅與工藝昇華至時尚與生活層面，讓甜點的創作也能成為一場個人的編舞。此次與南美春室合作，選在台南市美術館二館5F，展現品牌對藝術與文化的深度關注，邀請賓客親手創作專屬於自己的甜點作品。

©Repetto
©Repetto

夢幻下午茶套餐，以品牌經典的優雅粉色為主調，呈現出細膩柔和的視覺美感。抹面蛋糕塗上如絲緞般滑順的奶油，綿密細緻，並點綴專屬訂製果醬與品牌插牌，細節滿溢法式風格。特別設計的互動抹面體驗，不僅為下午茶增添樂趣，也讓每位來賓親手完成一件「親手完成法式藝術品」，最後在搭配上酸甜可口的草莓歐蕾，加深客人對品牌的記憶與好感。

Repetto 夢幻下午茶套餐，以品牌經典的優雅粉色為主調，呈現出細膩柔和的視覺美感。抹面蛋糕塗上如絲緞般滑順的奶油，綿密細緻，並點綴專屬訂製果醬與品牌插牌，細節滿溢法式風格。特別設計的互動抹面體驗，不僅為下午茶增添樂趣，也讓每位來賓親手完成一件「親手完成法式藝術品」，最後在搭配上酸甜可口的草莓歐蕾，加深客人對品牌的記憶與好感。

【聯名活動資訊】

餐點聯名期間：2025年7月1日（二）至7月31日（四）

限定展點期間：2025年7月1日（二）至7月6日（日）

扭蛋活動期間：2025年7月1日（二）至7月31日（四）

活動地點：台南市中西區忠義路一段2號5F（台南市美術館二館）週一公休。

Repetto 誠摯邀請您一同走入這場融合芭蕾靈魂與南台灣風格的優雅午後 感受品牌與城市交織出的全新節奏

©Repetto
©Repetto

Repetto x 南美春室優雅聯名限定 —— 獻給您專屬禮遇！

凡享用聯名下午茶套餐者，隨餐皆會附上一張精緻的 Repetto 品牌介紹小卡，不僅詳述品牌的芭蕾起源與法式工藝，更可憑此卡至 Repetto 台南新光三越櫃點參加一次限量的扭蛋活動，讓藝術不止於味覺，更延伸至日常驚喜。

【關於 Repetto】

源自法國巴黎歌劇院旁的芭蕾舞鞋工坊，創辦人 Rose Repetto 女士為了想替芭蕾舞蹈家及編舞家的兒子 Roland Petit 製作一雙舒服的舞鞋，設計出獨特的“Stitch & Return” 反縫製鞋針法工藝，並在 1947 年，根據此工藝製作出了第一雙芭蕾舞鞋。其芭蕾舞鞋和平底鞋均由我們在法國 Medard d‘Excideuil 工作室中的製鞋工匠用傳統工藝製作，其中最有名的就是曾在 1956 年替傳奇女星碧姬芭杜 Brigitte Bardot 打造一雙紅色的芭蕾舞平底鞋，讓 Repetto 聲名遠播。隨後許多好萊塢女星人腳一雙，以輕盈又好穿的鞋款聞名，自此就成了芭蕾舞鞋最佳的代名詞。

©Repetto
©Repetto

FB：https://www.facebook.com/repettointaiwan/

IG：https://www.instagram.com/repettotaiwan/

台北 SOGO 忠孝館 2F｜台北市大安區忠孝東路 4 段 45 號 2 樓｜電話 0902-029-719

南港LaLaport 專櫃｜台北市南港區經貿二路131號1樓｜0902-029-720

台南新光三越西門新天地｜台南市中西區西門路一段658號1F B區 ｜0902-002-059

Ciao潮旅

追蹤

延伸閱讀

ONCOR插旗台中7期　江振誠小吃麵、蔣友柏藝術雕塑同場飆創意

聽見金句／吉卜力美術館，是為了洗滌世界的痛苦與悲傷而存在。

暑假遛小孩！童話、歷史與當代文化的實驗特展在桃園版華山

2025台中藝博會7/3登場！62家畫廊、特展、講座共振城市與當代藝術風貌

相關新聞

藝術無界限！「力晶文化基金會」為近百位特殊教育需求學童開啟《美國大都會博物館》名作之旅

推動美學教育平權　讓每位孩子都能自在擁抱藝術

Repetto x 南美春室限定聯名下午茶 當法式芭蕾美學漫步進台南午後時光 一場甜點與藝術的優雅共演

法國精品鞋履品牌 Repetto 首度攜手台南極具文化氣息的人氣咖啡廳 — 南美春室，於2025年7月隆重推出期間限定聯名企劃，共同打造一場集美學、味覺與文化於一體的夢幻下午茶體驗。

黃韻庭女士登上《時尚漫旅ROAM》封面 與孩子共築城市文化的第一哩路

「里昂庭國際控股集團」創辦人暨董事局主席，同時為「亞太經貿投資總會（AETCC）」與「亞太投資銀行家總會（ABCOC）」創會總會長的黃韻庭Vivian Huang女士，近日登上《時尚漫旅 ROAM》雜誌第54期親子封面。該雜誌為深耕逾20年的品牌，廣泛流通於全台誠品書店。封面故事以「寶貝的第一哩路，從親子旅行開始」為題，黃女士特別現身桃園市兒童美術館，詮釋她多年深耕青埔的城市文化願景。

力晶文化基金會攜手美國大都會博物館名作展 舉辦「力晶美學藝堂－教師研習營」 推動美學教育向下扎根

為推動美學教育的扎根與深化，力晶文化基金會首次攜手美國大都會藝術博物館，公益贊助舉辦「力晶美學藝堂－教師研習營活動」，於國立故宮博物院盛大展開。本次研習活動結合「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」，透過「力晶美學藝堂」以專業課程提升教師藝術素養，培育美感教育的種子教師，舉辦共計四場講座，受惠近三百位雙北教師。

雕塑大師展 ─ 賦形

科技發展迅速推進，影響、推動雕塑藝術在材質、觀念上邁向前所未有的突破。鋼鐵、航太材質的進步，突破了傳統媒介的侷限，使雕塑創作表現出更為新穎、高彩、多變化的特性。《莊子·齊物論》云：「大塊載我以形。」雕塑之美，始終首重於「形」的探問。形者，萬物之始，亦是生命與思想的依託。今日我們回望「形」的本質，它不僅是物質的輪廓，更是精神與意念的承載。

慧吉祥仁波切 AI人物傳記正式上線

全球佛法弘導 × 靈性慈悲智慧 × AI科技敘事首度結合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。