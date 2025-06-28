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黃韻庭女士登上《時尚漫旅ROAM》封面 與孩子共築城市文化的第一哩路

聯合新聞網／ 時尚漫旅
從田野走向世界的文化築夢者，黃韻庭女士的人生軌跡，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。
從田野走向世界的文化築夢者，黃韻庭女士的人生軌跡，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。

二十餘年來，從一位年輕開發者，親自踏入青埔農地，逐戶拜訪地主，到如今成為城市文化轉型的推動者，黃韻庭女士見證並親歷青埔由阡陌荒田走向國際文化地標的蛻變。她始終堅信：「文化是城市的靈魂。」這份信念，也貫穿她所有的規劃，實踐與倡議，展現企業家將美學與公益深度結合的願力與格局。

在封面專訪中，黃女士談到當年初進青埔的景象與心情：「當時市場尚未成形，我只敢把車停在大馬路邊，再徒步走進農地洽談。如今，這片曾經被認為不可能開發的土地，已成為孩子與藝術共鳴的起點。」她以堅定的步伐與遠見，為台灣寫下一段從土地到文化的動人篇章。黃韻庭女士於2019年帶領里昂庭國際控股集團於法國羅浮宮成功策劃《紅樓夢境》封館，將東方文學《紅樓夢》的想像與《蒙娜麗莎》同框展出，並首次呈現台灣媽祖信仰的神明衣，以跨文化對話創造藝術新典範。她強調：「真正的文化建設，不止於建築，而在於人與土地之間的連結與記憶。」

如今，桃園市兒童美術館已成為全台首座專為親子打造的藝文空間，秉持「孩子的第一座美術館」為願景，實踐沉浸式策展、多感官體驗，帶動教育與觀光的雙重引擎，讓青埔蛻變為兼具美感，生態與國際交流能量的文化重鎮。作為文化投資實踐者，黃韻庭女士同步推動「青埔文化願景三部曲」:1.建立兒童創藝平台，2.培育卓越女性進入文化產業，3.重構土地記憶再現工程。這些計畫不僅讓原本被忽略的群體被重新看見，也為城市注入源源不絕的永續文化動能。從開發者到文化守望者，從羅浮宮封館到點亮青埔夜空的親子燈會，黃韻庭女士與她所領導的里昂庭國際控股集團，正以實際行動勾勒一幅屬於台灣的城市文化新藍圖。未來的青埔，將不僅是交通樞紐的高鐵特區，更是一座融合藝術、教育與創意經濟的文化之都。

黃韻庭女士傲視國際的重要成就

2019年｜成為全球首位華人，成功封館法國羅浮宮，策劃「蒙娜麗莎」與「台灣媽祖神衣」同框展出，展覽面積達60萬平方公尺，締造封館史上新紀錄。

2022年｜榮獲「全球五十位華人楷模」殊榮，肯定其推動國際交流與和平發展的卓越貢獻。

2023年｜榮登荷蘭、西班牙、德國、法國聯合發行之國際郵票「主票」，成為全球郵政史上具象徵意義的時代人物。

2023年｜連續數日登上紐約曼哈頓時代廣場雙面巨幕，展現華人女性領袖的時代風采。

2024年｜率領企業家團隊向吐瓦魯捐贈4,000雙布鞋，實踐感恩外交，深化亞太民間交流與跨國企業合作。

2025年｜應邀出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）就職典禮，展現其國際聲望與外交實力。

國際聯盟創立與亞太整合推手

黃韻庭女士以其深厚的土地開發與跨國資本運營經驗，成為亞太地區創業投資與民間外交的重要推動力量：

2011年｜設立「亞太投資銀行家總會®（亞投行ABCOC®）」。

2022年｜創立「亞太經貿投資總會®（亞投會AETCC®）」。

2022年4月21日｜兩大聯盟合併為「亞投雙會®（雙投會®）」，於台北圓山大飯店正式成立，黃韻庭女士擔任創會總會長，統籌亞太區跨界整合、資本運作與文化連結。

關健字: 里昂庭、黃韻庭、桃園青埔、桃園市兒童美術館、桃園市立美術館

桃園市兒童美術館與桃園市立美術館，來自2024年榮獲全球建築界最高榮譽-普立茲克建築獎的日本建築巨擘、當代建築美學旗手-山本理顯（Riken Yamamoto）之手，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。
桃園市兒童美術館與桃園市立美術館，來自2024年榮獲全球建築界最高榮譽-普立茲克建築獎的日本建築巨擘、當代建築美學旗手-山本理顯（Riken Yamamoto）之手，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。

桃園市兒童美術館已於2024年啟用，成為孩子們的藝術搖籃；桃園市立美術館預計2026年落成，將扮演國際級展演與當代藝術交流的旗艦平台，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。
桃園市兒童美術館已於2024年啟用，成為孩子們的藝術搖籃；桃園市立美術館預計2026年落成，將扮演國際級展演與當代藝術交流的旗艦平台，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。

• 2025年台灣燈會在桃園，首度攜手全球知名人氣IP「Pokémon寶可夢」，在青塘園打造出12公尺高的巨型卡比獸、6公尺高的皮卡丘，圖/里昂庭國際控股集團公共事務群提供。

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