力晶文化基金會攜手美國大都會博物館名作展 舉辦「力晶美學藝堂－教師研習營」 推動美學教育向下扎根

「力晶美學藝堂」為力晶文化基金會長期推動的重要藝術教育計畫，旨在透過多元藝文活動、國際交流展演與教學資源，提升社會大眾的藝術素養，盼以企業之力扶植臺灣優秀視覺、聽覺及表演藝術等藝文專業學子的能力培養，成為國內藝文教育持續與世界接軌的堅實力量。並特別著重向下扎根，從教育第一線著手，讓藝術成為日常生活的一部分。此次活動不僅是該計畫的一大亮點，更展現力晶持續耕耘臺灣美學教育的長遠願景與社會責任。

本次教師研習營由國立故宮博物院與時藝多媒體傳播股份有限公司共同主辦，並分別於5月10日、6月18日（新北場）及5月17日、28日（台北場）舉行，回饋對象為臺北市與新北市國中小視覺藝術教師。新北市部分由新北市民安國小校長，同時也是新北市藝術輔導團召集人王健旺校長親自召集，號召新北地區教師踴躍參與。臺北市則由臺北市政府教育局國民教育地方輔導團協助統籌，並由臺北市蘭雅國小廣邀臺北地區教師共襄盛舉。

共舉辦4場教師研習營，受惠近300位雙北教師（時藝多媒體提供）

本次研習課程以「創造現代光景」為題，聚焦印象派至現代主義藝術的發展，透過大都會特展中的經典畫作，深入剖析19世紀末至20世紀初的藝術脈絡與社會轉變，輔以說明百年前經濟、社會、以及文化藝術脈絡的發展介紹，讓參與教師更能理解展出作品背後的故事，強化藝術教學內容與分析能力。課程中也將引導教師將藝術與歷史、社會、語文等領域結合，運用觀察、描述、詮釋與評析的策略，實踐美感教育理念於日常教學中，培養學生多角度欣賞與思辨能力，並活化課堂教學。

本次「力晶美學藝堂－教師研習營活動」由藝術史專家、國立中央大學藝術學研究所博士後研究員莊憶萱博士主講，莊博士亦為本次「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」特展圖錄共同審定人，其專業背景包括法國巴黎南特爾第十大學藝術史博士學位與豐富教學經驗，將為參與教師帶來跨文化、跨時代的深度觀點。內容將對比印象派作品與當時官方沙龍畫作，帶領教師從巴黎都市變遷與現代生活形塑的角度切入，理解印象派藝術家如何突破學院體制，開創屬於現代社會的藝術語彙。

講座過程教師互動踴躍（時藝多媒體提供）

力晶文化基金會長期致力於藝術人文教育推廣，透過本次與大都會藝術博物館的跨國合作，冀望為教師提供國際級的專業資源，並藉由教師的教學影響力，將藝術的種子撒播至校園各角落，深化美學教育的社會影響力。此次研習營即是「力晶美學藝堂」實踐理念的具體展現，也象徵企業對藝術教育深耕不輟的承諾與行動力。

【力晶美學藝堂－教師研習營活動】

主辦單位：國立故宮博物院、時藝多媒體傳播股份有限公司。

新北場協辦單位:：新北市國民教育地方輔導團藝術領域分團

臺北場協辦單位：臺北市政府教育局國民教育地方輔導團

臺北場承辦單位：臺北市士林區蘭雅國民小學。

公益贊助：力晶文化基金會。

【展覽資訊】

從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展覽日期：2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日)，週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

展覽地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳

(臺北市士林區至善路二段221號)

洽詢專線：02-6616-9928 ，週一至週五10:00 - 18:00。