快訊

喊話另一半！Joeman曝全新2025「男人的禮物」：會愛你一輩子

懶人包／台鐵明起漲價改點！遺失物迴送費變貴 花東優惠也上路

又有颱風？ 最新歐洲系集模式模擬曝生成及侵台機率

雕塑大師展 ─ 賦形

聯合新聞網／ 時尚漫旅

本展精選七位現當代雕塑家的代表之作，橫跨東西方文化脈絡與時代縱深，從經典意涵到當代呈現，雕塑在形式與觀念上的多重演進與拓展。其中三位國際雕塑家，其創作思維與表現語彙與本地藝術家形成鮮明對照，卻又相互輝映。透過本次展覽的並置與對話，進一步凸顯他們在當代雕塑獨特的創意與藝術高度。

「賦形」不只是塑造物象，更是一種觀看世界、思考世界的方式。大師的作品之所以能跨越時間與地域，成為膾炙人口的經典、雋永之作，除了在當時能產生影響力，對於未來更有著淵遠流長的重要價值。

這次現代雕塑大師展中，透過藝術家在形體之中引發觀者對文化、情感與存在的思索，我相信當代雕塑的未來仍會充滿無限希望、與可能性。

【雕塑大師展 ─ 賦形】

展覽日期｜2025.6.21 – 2025.07.15

展覽開幕｜2025.6.21，3 PM

展覽地點｜印象畫廊，仁愛路四段46號

印象畫廊 敬邀

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

【投票抽獎】英國史上最偉大畫作──色彩與光影形成美麗漩渦，烘托出藝術家悲天憫人的情懷

開箱北市首座校園博物館黃土水「少女」文化部長李遠曝心底願望

日本國寶陶笛大師宗次郎來台演出 明雲林登場門票秒殺

台中藝博7月4日登場 台中人喜好曝：愛雕塑、潮藝術也很愛

相關新聞

雕塑大師展 ─ 賦形

科技發展迅速推進，影響、推動雕塑藝術在材質、觀念上邁向前所未有的突破。鋼鐵、航太材質的進步，突破了傳統媒介的侷限，使雕塑創作表現出更為新穎、高彩、多變化的特性。《莊子·齊物論》云：「大塊載我以形。」雕塑之美，始終首重於「形」的探問。形者，萬物之始，亦是生命與思想的依託。今日我們回望「形」的本質，它不僅是物質的輪廓，更是精神與意念的承載。

慧吉祥仁波切 AI人物傳記正式上線

全球佛法弘導 × 靈性慈悲智慧 × AI科技敘事首度結合

「美國大都會博物館名作展」即日起正式開展 故宮北院第二展覽館全新啟用 81幅真跡 5大展區隆重登場

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」即日起於國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重開展。展覽由美國大都會藝術博物館與國立故宮博物院合作，攜手時藝多媒體共同策劃，並由國泰金控擔任主要贊助夥伴，長榮航空擔任指定航空並負責協助空運81幅美國大都會博物館真跡名畫來台。

夏一夫個展 展訊

展 名｜一個人的山海經—記夏一夫的雲山丘壑與浪花礁岩 展 期｜2025.6.7~2025.7.20

中山商圈 × 爵士音樂漫遊6/14-15 點亮 MAJI 集食行樂

由臺北市中山商圈發展協會所主辦，MAJI集食行樂、歐華酒店協辦的「中山商圈 × 爵士音樂漫遊」將於 6 月 14 日（六）- 15 日（日）13:00-21:00 在圓山花博 MAJI 集食行樂廣場盛大登場

月亮代表『台北』的心 耶魯女聲珍奶敬酒、台美合唱掀中山商圈高潮

3.5公升的巨大珍珠奶茶緩緩端上舞台，美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團與台灣代表舉杯互敬，以「珍奶代酒」開啟一場前所未有的音樂盛會——這些遠從美國而來的女大學生即將在臺北市中山商圈「爵士音樂漫遊」活動中，與民眾共唱〈月亮代表我的心〉，以歌聲和笑聲讓世界在夜裡看見台北。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。