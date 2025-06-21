本展精選七位現當代雕塑家的代表之作，橫跨東西方文化脈絡與時代縱深，從經典意涵到當代呈現，雕塑在形式與觀念上的多重演進與拓展。其中三位國際雕塑家，其創作思維與表現語彙與本地藝術家形成鮮明對照，卻又相互輝映。透過本次展覽的並置與對話，進一步凸顯他們在當代雕塑獨特的創意與藝術高度。

「賦形」不只是塑造物象，更是一種觀看世界、思考世界的方式。大師的作品之所以能跨越時間與地域，成為膾炙人口的經典、雋永之作，除了在當時能產生影響力，對於未來更有著淵遠流長的重要價值。

這次現代雕塑大師展中，透過藝術家在形體之中引發觀者對文化、情感與存在的思索，我相信當代雕塑的未來仍會充滿無限希望、與可能性。

【雕塑大師展 ─ 賦形】

展覽日期｜2025.6.21 – 2025.07.15

展覽開幕｜2025.6.21，3 PM

展覽地點｜印象畫廊，仁愛路四段46號

印象畫廊 敬邀