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慧吉祥仁波切 AI人物傳記正式上線

聯合新聞網／ 時尚漫旅

陳若萍擔任製作人，以三百萬年度預算打造數位影像靈性典藏

國際佛教弘法高僧、尼泊爾大乘寺首席給卸（格西）——慧吉祥仁波切，其首部AI人物傳記已正式於 YouTube 平台公開播映。此次影片由「台灣最美觀音」陳若萍女士擔任製作人，斥資三百萬，結合AI科技、影像藝術與靈性敘事，開啟佛教人物紀錄影像的新里程。

這不僅是一部傳記，更是一場精神與科技交融的文化實驗。

📌 一位跨越宗教、慈善與教育的當代精神導師

依官方資料，慧吉祥仁波切為顯教與密宗雙博士，現任尼泊爾最大寺院「大乘寺」首席主持，亦為全球七千餘位僧眾的指導上師。其弘法足跡遍佈遍布馬來西亞、新加坡、泰國、日本、 美國、加拿大、意大利、尼泊爾、不丹、孟加拉、外蒙、澳大利 亞、紐西蘭、緬甸、斯裏蘭卡、汶萊、越南、韓國及中國廣大地 區、西藏、內蒙古、香港及臺灣等世界各地，長年投身於教育、醫療、孤兒照護、婦女培力與全球慈善事業，尤其重視兒童教育與青少年品格培養，被譽為當代最具國際影響力的佛法弘導者之一。

仁波切秉持「慈悲為本，智慧為行」的理念，認為真正的淨化社會，需從淨化人心開始，因此長期推廣公益慈善，建立孤兒學校、資助弱勢、組織愛心之家與教育機構，對全球慈善與靈性教育做出深遠貢獻。

📌 AI技術重構人物靈魂，影像成為光的延續

此次影片製作人陳若萍表示：「AI傳記不只是科技，它是文化與靈魂的延續者。」她選擇以AI技術作為敘事工具，重構仁波切的弘法精神與生命軌跡，讓其慈悲行願透過影像被更多人看見、理解與記憶。

影片以AI合成技術重現歷史畫面、虛擬場景與語音敘事，完整呈現仁波切自尼泊爾弘法至世界、從佛法教學至公益實踐的全貌。這是靈性內容首次結合AI科技，亦為佛教人物影像紀錄創作立下新標竿。

【慧吉祥仁波切 AI人物傳記首部曲】

🔗 觀看連結:https://youtu.be/f4vrdvG5pRg?si=fA3Bs05_RsKMAQIc

▶️官方頻道:https://www.youtube.com/@kadhampa88

🌍 關於慧吉祥仁波切

• 顯密雙修，尼泊爾大乘寺主持，為全球公認之佛教導師

• 足跡遍佈歐美亞洲三十餘國，弘法逾六十年

• 長年推動孤兒教育、婦女權益、國際慈善事業

• 提倡「教育即修行」，重視社會實踐與心靈淨化

• 被譽為「佛教界的行動菩薩 × 教育慈善的精神橋梁」

🎤 發佈人簡介｜製作人 陳若萍

曾獲「台灣最美觀音」美譽的陳若萍，跨足影視與靈性領域，此次以AI製作人身分領銜打造本紀錄片，未來亦將持續推動以科技記錄靈性人物的創作計劃，讓智慧與慈悲在影像中永恆留存。

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