「美國大都會博物館名作展」即日起正式開展 故宮北院第二展覽館全新啟用 81幅真跡 5大展區隆重登場

今日開幕記者會由國立故宮博物院院長蕭宗煌、賴清德總統、時藝多媒體董事長黃文德、國泰金控總經理李長庚代表見證，本展不僅為大都會博物館重要典藏首度海外展出，亦適逢國立故宮博物院創院一百週年，更具有特別意義。展出地點「第二展覽館」原為「圖書文獻大樓」，為因應展覽空間需求，故宮近年啟動整建計畫，將其轉型為具備現代化展示功能的展館空間。歷經數年規劃設計、先期工程與整建施工，現已全面完工並完成驗收，並於今日正式啟用。而「美國大都會博物館名作展」作為啟用後首檔國際級大展，成為第二展覽館再啟的重要里程碑。展覽自6月14日起至10月12日止，盛大展出中，歡迎踴躍參觀。

本次展覽從美國大都會博物館帶來從印象派到早期現代主義共38位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的精彩創作，呈現從19世紀中葉到20世紀中葉，精選跨越一世紀的藝術典藏，將一次盡收眼底。展覽內透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」等五大主題展區，一步步帶領觀眾深入體驗百年間藝術家如何回應現代社會變遷與對美學的追求。

本次展覽內五大主題展區構成策展核心，作品依年代順序編排，勾勒出藝術家對社會、人物與自然的深刻觀察與形式實驗：

「身體姿態」

此區梳理不同藝術家對人體的詮釋，以及說明鉛筆、顏料等不同媒材與技法對裸體描繪的特殊性。包括高更《大溪地的出浴女子》、馬諦斯《扶手椅上的裸女》、秀拉《模特兒像習作》等，體現從寫實到抽象的造型轉變。

「肖像與人物」

展現18世紀末工業化革新社會階層與城市面貌，藝術從國家資助轉向更開放的大眾市場，肖像畫成為新崛起的中產階級展現財力與地位之物，作品聚焦人物面貌與性格刻畫，展出考特《春日》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》等作品，體現藝術家對身分、情感與神話的詮釋。

「徜徉自然」

此區闡述法國風景如何作為啟發新畫風靈感之源。隨著法國政治與工業革命的推進以及城市發展，藝術家這時將視野轉向祖國的風光，將自己獨特的視角和個人風格帶入畫作，徹底改變19世紀至20世紀初的畫風，並以大自然景色為靈感作畫，如塞尚《布凡莊園附近的樹木與房舍》、梵谷《花朵盛開的果園》呈現出色彩、光線與構圖的藝術革新。

「從城市到鄉村」

從描繪不斷變化的巴黎城市景觀、塞納河畔及度假勝地享受悠閒時光的漫遊者，到鄉村小鎮和田園風光，藝術家以現代眼光與其創新技巧，各自詮釋所處地方的景觀與人群，如畢沙羅《冬天早晨的蒙馬特大道》與秀拉《大碗島的星期天下午》習作等。

「水岸風光」

呈現工業化帶動鐵路運輸，人們更能前往海灘、漁村、港口等各地。藝術家更便於前往描繪水景風光和細節，無論是在法國各海岸、威尼斯或阿爾及爾等地，皆可看到不同藝術家帶來的畫作紀錄，如波納爾《聖特羅佩舊港一景》，運用光與色的創新技法營造時間與氛圍感。

本次展覽主要贊助單位「國泰金控」是金融業唯一贊助品牌。多年來，國泰金控致力讓民眾能零距離感受藝術蘊藏的價值與深遠意涵，持續為不同世代的藝術創作者搭建揮灑的舞台。今年國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，攜手藝文界推動讓藝術成為生活的一部分，邀民眾一起走進藝術、體驗美好。

（左起）時藝多媒體 林宜標總經理、AIT 美國在台協會 谷立言處長、時藝多媒體 黃文德董事長（時藝多媒體提供）

時藝多媒體黃文德董事長表示，本次展覽非常感謝主要贊助國泰金控、指定航空長榮航空、力晶文化基金會的支持，力晶文化基金會秉持長期深耕藝文教育的初衷，不僅辦理教師研習營、邀請特教生進行公益觀展，更將此次特展的畫作內容推廣至偏鄉學校，台積電文教基金會則帶領600位偏鄉師生一同來觀展，以及大聯大控股公司邀請長期支持的夢想之家、博幼社會福利、愛心第二春基金會小朋友來觀展，也感謝JINS Taiwan、中興保全科技、VOGUE、GQ及巴部農天然鹼性礦泉水長期對藝文活動的支持，積極促進藝術與生活的結合，守護這場藝術饗宴，展現對文化藝術的深度支持與保護。並感謝台北101董事長賈永婕，以富有感染力的聲音，為6月來台的美國大都會博物館名作展錄製語音導覽，讓民眾在觀展時能更加身歷其境。

展覽即日起從6月14日至10月12日止，於國立故宮博物院北部院區 第二展覽館 一樓特展廳，盛大展出中！更多購票與展覽資訊，請詳見時藝多媒體官方網站。

【展覽資訊】

從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展覽日期：2025/06/14 (六) – 2025/10/12(日)，週一至週日09:00 – 17:00 (最後入場時間 16:30)。

展覽地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳

(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位：美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦：時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：中華文化總會

主要贊助：國泰金控

指定航空：長榮航空

公益贊助：力晶文化基金會

共同贊助：大聯大控股、JINS Taiwan

美育贊助：台積電文教基金會

指定保全：中興保全科技

媒體合作：台北101、VOGUE、GQ

指定用水：巴部農天然鹼性礦泉水

【票價資訊】

展期票券2025/06/14 – 2025/10/12

全票500元/張

優待票450元/張

購買資格：6歲以上持有效學生證件及學年註冊章者，每證限購一張(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。

特惠票250元/張

購買資格：65歲(含)以上者。

展覽期間，國泰世華銀行信用卡友現場刷卡購票可享9折優惠(每卡限購四張，限全票，不含早鳥及預售票)，購買紀念品享95折優惠。