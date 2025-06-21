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夏一夫個展 展訊

聯合新聞網／ 時尚漫旅

一個人的山海經—記夏一夫的雲山丘壑與浪花礁岩

夏一夫的水墨殊難歸類，自成一格。枯筆焦墨，不暈不染，夏一夫以極細的線條建構出紮實，充滿秩序的世界。

這個黑白分明，光影對立的世界「乾裂如秋風，潤澤若春雨」，矛盾與和諧並行不悖，並且釋放出強烈的抽象感，其渴筆作畫，掌握了乾中有濕的效果，即使全是乾筆，也以細膩的筆觸，以下筆的輕重分出層次，表現出一團團具有墨韻的層次感，經營出潤澤的趣味。

在夏一夫的作品中，我們看見靈山煙雲縹渺，看見青松遇寒不落，神形兼備，理趣盎然，一方面呼應自宋以降的文人畫傳統，一方面煥發著當代藝術家充滿個性的創造力。他筆下山水細膩，不厭其煩鋪陳層次，雖非大筆寫意，卻無礙於呈現孤高與自得的況味，用筆繁複，構圖簡約，展現不仁與有情並存的自然天地。

山海無人可主宰，無論如何，這是屬於夏一夫一個人的山海經。

人生有時而盡，人生中有些事物卻是春風吹又生，死亡也無法阻絕，比如藝術作品的生命。

夏一夫 重山雲海 2009 水墨紙本 52×224.5cm
夏一夫 重山雲海 2009 水墨紙本 52×224.5cm

海浪湧起 1994 水墨紙本 Ink on paper 67.5×93.5cm
海浪湧起 1994 水墨紙本 Ink on paper 67.5×93.5cm

赤粒藝術致力推動當代水墨的傳承與創新，2013年首次推出夏一夫「山‧水 夏一夫個展」，2015年更為其量身推出「夏一夫 看山是水：山水長卷/冊頁專題展」，標誌這位台灣當代水墨畫家的重要性與獨特性。

2016年夏一夫過世，赤粒分別於2017、2019與2021年舉辦「筆墨夏一夫」、「夏一夫作品展—秋毫與泰山」與「夏一夫：青松不落，昔人不遠」個展，持續探索這位優秀藝術家作品的豐富內涵。

2025年，赤粒藝術再次誠摯策畫「一個人的山海經」特展，敬邀各位進入夏一夫獨樹一格的雲山丘壑，浪花礁岩。

百歲冥誕在即，夏一夫的藝術生命時間軸只是一個起點，赤粒期待讓世界看見更全面的夏一夫。

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夏一夫個展 展訊

展 名｜一個人的山海經—記夏一夫的雲山丘壑與浪花礁岩 展 期｜2025.6.7~2025.7.20

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