中山商圈 × 爵士音樂漫遊6/14-15 點亮 MAJI 集食行樂

由臺北市中山商圈發展協會所主辦，MAJI集食行樂、歐華酒店協辦的「中山商圈 × 爵士音樂漫遊」將於 6 月 14 日（六）- 15 日（日）13:00-21:00 在圓山花博 MAJI 集食行樂廣場盛大登場，活動兩日集結由歐華酒店重金禮聘的美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團 Whim ’n Rhythm、二度榮獲金曲獎的臺灣團體 尋人啟事，以及本地新秀 毛線兒樂團、查克森樂團、BAYA 接力開唱，呈現橫跨無伴奏人聲、流行搖滾到爵士即興的多元舞台，讓樂迷一次聽個過癮。

除此之外為了讓觀眾邊逛邊玩還能「省荷包」，主辦單位攜手MAJI集食行樂以及中山商圈周邊店家、市集單位推出三重限定優惠：

1.爵士護照──到市集服務台領取護照，集滿「MAJI 集時行樂店家章 2 枚＋市集品牌章 3 枚」即可兌換精美小禮物。

2.HAPPY HOUR──兩日 18:00-21:00 進入夜間優惠時段，各店家推出專屬折扣與加價購。

3.品飲卡──周邊店家推出活動限定特調ㄝ僅此兩天登場，於市集服務台領取品飲卡後即可至指定酒吧兌換

臺北中山商圈發展協會表示，近年致力於打造圓山觀光，強化夜間經濟與國際文化交流。本次活動透過世界級演出與市集優惠，預期光兩日就可為商圈帶來數百萬的新客流與消費動能，進一步驗證「讓世界 在夜裡看見臺北」的核心願景。