月亮代表『台北』的心 耶魯女聲珍奶敬酒、台美合唱掀中山商圈高潮

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聯合新聞網／ 時尚漫旅
耶魯女子合唱團「Whim 'n Rhythm」。圖／Whim 'n Rhythm 臉書
耶魯女子合唱團「Whim 'n Rhythm」。圖／Whim 'n Rhythm 臉書

這場國際交流盛事由臺北市中山商圈發展協會主辦，於6月14日傍晚，在圓山花博MAJI集食行樂廣場舉行，是全台唯一邀請耶魯大學國際合唱團體演出的開放型市集。現場結合爵士音樂、異國飲食與文化攤位，聯動歐華酒店與臺北市商圈產業聯合會，共同打造宛如「台版蘭桂坊」的夜間觀光新地標。

頂尖的耶魯女子合唱團「Whim 'n Rhythm」擁有遍及四大洲的演出經歷，曾受邀於白宮、海外美國大使館演出，也曾在比爾與希拉蕊·柯林頓面前獻唱。這次她們來台，不僅帶來高水準無伴奏人聲演出，緊接著台灣金曲獎得主-尋人啟事也帶來他們歌唱實力，實現音樂無國界的理想。

本次活動吸引數千民眾參與，結合市集消費與夜間觀光，協會表示，兩日預期可帶動數百萬規模的商圈經濟效益。臺北市中山商圈發展協會指出，這場活動不僅是音樂表演，更是城市行銷與國際交流的起點，期待每一位參與者都能成為「讓世界看見台北」的推手。

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