桃園市兒童美術館 桃園青埔文化地標的誕生與蛻變

圖文｜時尚漫旅編輯部

從稻田到藝術之城 閃耀青埔的文化明珠

這項文化工程的靈魂來自2024年榮獲全球建築界最高榮譽——普立茲克建築獎的日本建築巨擘山本理顯。他以「遊樂化的展館、景觀化的建築」設計哲學，將公共藝術空間結合美感、自然與互動。桃園市兒童美術館已於2024年啟用，成為孩子們的藝術搖籃；市立美術館預計2026年落成，將扮演國際級展演與當代藝術交流的旗艦平台，雙館並立，猶如青埔文化軸線的雙星，引領城市邁入新紀元。

土地見證者：黃韻庭女士的青埔之路

這場從鄉村走向城市的華麗蛻變，對出生宜蘭，生長於桃園，二十初歲即投身土地開發的「里昂庭國際控股集團」創辦人——黃韻庭女士Vivian Huang而言，不只是外觀改變的記錄，更是一段她親身參與、推動並深刻感受的時代軌跡。

黃韻庭憶起年少剛取得駕照的歲月時笑說：「那時我只敢開車沿著大馬路，深怕一不小心會掉進田裡。」她總是將車小心地停在農地邊的大馬路旁，再徒步穿越荒煙蔓草，只為親自登門拜訪地主，一戶戶洽談。桃園高鐵站於2006年11月16日啟用、2007年1月5日通車，彼時青埔仍屬未開發的農地。外界對她選擇深耕於此常抱以質疑：「鄉下的農地，真的能賣得出價錢嗎？」然而面對市場機制未明、行情模糊的挑戰，她以敏銳的判斷力與堅定的信念，在最好的時期，曾經在一個月內達七次買賣成交記錄，如今正是炙手可熱的「高鐵青埔特區」核心區域。

歲月如梭，遼闊田野轉化為建築群與文化景觀交織的未來之城。每當晨曦初露，黃韻庭站在自家高樓陽台，映入眼簾的不再是稻浪翻飛，而是波光粼粼的青塘園湖面，以及宛如白色山丘般優雅聳立的桃園市兒童美術館。深耕多年的土地承載著她年輕的奮鬥記憶，更以最溫柔的姿態回應她對理想生活的堅持與追求。

青塘園的景觀橋採「斜張橋」設計，橋身與水面交織映照，形構出如時間長河般流動的文化軸線。作為一座結合濕地生態與埤塘文化記憶的都市綠地，青塘園已不只是散步與賞景之所，更是青埔居民心中的記憶場域與精神歸屬。這片曾經荒煙蔓草、步步泥濘的土地，今日成為桃園文化地景中最璀璨的一隅。這一切的實現離不開那些相信土地價值、默默耕耘的人，正如黃韻庭堅信未來、身體力行，他們以時間為筆、土地為紙，寫下一首屬於青埔、也屬於臺灣的文化長詩。

以「孩子的第一座美術館」為願景

桃園市兒童美術館自正式啟用以來，迅速成為全國矚目的親子藝文新地標。以「孩子的第一座美術館」為願景，開館首年便策劃了多檔具創意與啟發性的展覽，廣受親子家庭與教育界迴響。展覽採沉浸式體驗，引導孩子以多感官的方式進入藝術世界，打破傳統靜態展示的侷限，創造出可以「觸摸藝術」、「聆聽色彩」、「想像空間」的場域。這樣的策展理念不僅培養孩子對美的感受力與想像力，也實踐藝術教育應該「從感動開始」的核心精神。

桃園市兒童美術館亦積極拓展國際交流，陸續與日本東京藝術大學、荷蘭奈梅亨兒童博物館、新加坡國家美術館等國際單位展開合作。定期引進國際兒童藝術創作，舉辦雙邊策展人座談會、邀請外國藝術家駐村創作，讓孩子在地接觸世界、從小培養國際視野。

桃園市美術館雙館的落成，不僅代表一座文化設施的啟用，更象徵著一場地方變革的啟動。藝術不再只是象牙塔中的風景，而是教育創新、城市觀光與在地產業轉型的推動力。這場轉型體現在教育現場、觀光動線與藝術產業鏈的多重開展。以桃園市兒童美術館為核心，市府與社區逐步推展出「藝術教育走廊」空間學習計畫，將青塘園、青埔國小、青埔高鐵特區、陽光草坪與周邊景觀建築有機串聯，形塑出一條跨領域、跨空間的「城市自然與文化共學網絡」。孩子們以「生活者」而非「參訪者」的身分參與青埔的文化構築，從小建立對藝術、自然與公共空間的敏感度與責任感。

觀光層面亦同步躍升。隨著兒童美術館的開放、機捷通車與高鐵桃園站的交通樞紐效應發酵，青埔逐漸發展出融合藝術、交通與商業的複合型觀光體驗。地方文旅業者結合城市步行與文化體驗推出多條人氣主題路線，如：

「一日親子藝文輕旅行」：結合兒童美術館、青塘園野餐、創意DIY課程；

「藝術×自然攝影挑戰」：鼓勵遊客以攝影記錄青埔城市風景與展覽互動；

「青埔文化漫遊市集」：導入在地文創攤位與表演，打造生活節慶氛圍。

活動不僅吸引桃園本地居民的踴躍參與，更吸引來自外縣市，甚至遠道而來的海外遊客，形成跨區域的觀光磁吸效應。

黃韻庭的文化策略與公益視角延伸

作為青埔土地開發的先行者與城市轉型的推動者，黃韻庭近年更以文化角度持續注入深層的精神價值與公共關懷。在她的理念中，城市的蛻變不應止於建設，而應以文化為軸、以人為本，開展全民美學與記憶工程。2019年她以「里昂庭國際控股集團」主導策劃震撼國際藝壇的《紅樓夢境》主題，在法國巴黎羅浮宮封館之夜，首度將東方文學經典《紅樓夢》意象與西方藝術殿堂交融對話，安排世界名畫《蒙娜麗莎》與象徵台灣信仰文化的媽祖神明衣同框。這場東西交融、虛實穿越，不僅挑戰藝術邊界，也展現她對於「文化融合」與「心靈共鳴」的深度信仰。2024年，黃韻庭提出「青埔文化願景三部曲」倡議，全面推動：

「兒童創藝平台：讓孩子在遊戲與創造中認識藝術；

「卓越女性培育計畫：鼓勵在地女性投入文化產業；

「土地記憶再造工程：透過影像、繪本、地方誌等形式，保存與再現青埔從農村到新都的歷史脈絡。

這些實踐文化共創的計畫也讓原本沉默的土地、被忽視的群體，重新擁有發聲的平台。黃韻庭強調：「文化不只是舞台上閃亮的主角，更是社區角落裡每個人的日常呼吸」。她並長期投入公益，支持偏鄉藝術教育資源、原住民青年藝術培訓計畫，希望讓文化的光芒照進更多未被看見的地方。真正的文化建設不止於硬體設施的矗立，更是人與人之間價值的流動，一代代心靈的灌溉與延續。

燈會與信仰文化匯聚青塘園

青塘園作為青埔文化軸線的核心綠帶，不僅見證城市的蛻變與美術館群的落成，更成為節慶、信仰與流行文化交匯的多元舞台。從2016年台灣燈會以「嬉遊桃源‧水上劇場」為主題，在青塘園水岸區打造夢幻夜景開始，青塘園便開啟了節慶文化與城市空間融合的全新篇章。

2025年2月12日，睽違9年重返桃園的台灣燈會再度點亮青塘園與青埔特區。今年燈會以18公尺高的主燈《無限樂園》為核心，象徵桃園城市的創新能量與無限未來。更首度攜手全球知名人氣IP「Pokémon寶可夢」，在青塘園打造出12公尺高的巨型卡比獸、6公尺高的皮卡丘，並推出限定版的寶可夢主題小提燈與燈會特典卡，吸引大批親子與動漫迷湧入。

在童趣與科技光影之外，今年燈會更以「信仰與城市」為主軸，首次規劃宗教燈區，邀請白沙屯媽祖鑾轎駐駕青塘園。白沙屯媽祖以傳統「三媽贊香」聞名，今年4月突破30萬人新高，深具文化與靈性影響力。這次驚喜現身青塘園，象徵燈會從單純的節慶活動，逐步升級為兼具信仰傳承與文化參與的城市儀式。從水上劇場到科技主燈、從寶可夢到媽祖鑾轎，這片土地包容著多元價值、激盪著世代共鳴，形塑出台灣節慶文化的新典範。

青埔「青龍國」的崛起與居民榮耀

在文化與產業持續發酵的同時，青埔的居民結構與生活品質也迎來質變。身為深耕青埔20餘年的開發者與居民，黃韻庭深知城市的價值不只在於硬體建設與觀光流量，更來自於每一位生活其中、與土地共同成長的居民所展現出的精神與凝聚力。黃韻庭見證青埔人口在短短10年間翻倍成長，生活機能快速提升，隨著高鐵通車、機捷串聯、青塘園與美術館啟用，原本寧靜的農村轉型為具備國際視野與文化厚度的新興地標。2021年，青埔正式新增「青溪里」，標誌著地區發展進入全新篇章。根據統計資料，青溪里於設立當年便以綜合所得平均數160.1萬元，高居全市第二，成為桃園市最具代表性的「高知高收入生活社區」之一，穩居青埔區首位。

網友甚至戲稱青埔為「青龍國」，2021年桃園市最富有的五大里中，青埔地區即占據三席，包括青溪里、洽溪里與領航里， 被譽為「桃園最強里群」。有人調侃：「住青埔的都不是人，是青龍。」更有居民自豪表示：「不只是房價漲，我們的文化品味與生活層次也在不斷升級。」，作為青溪里的核心地段，青塘園與雙美術館的啟用，更進一步提升了生活品質與城市美感。黃韻庭表示：「身為青埔在地居民，我每天都在見證這片土地的改變。從一開始的質疑，到現在的榮耀，這條路，我走得踏實，也走得驕傲。」

桃園市兒童美術館——建築與展覽的雙重驚喜

館內空間大量運用玻璃帷幕與自然採光，建築本身即是一種無聲的語言，啟發孩子對空間、比例與光影的直覺感受。未來美術館將與桃園市立美術館之間，興建一座連通兩館的空中廊道，串聯成為青埔美術館群的核心動脈。屆時將進一步與橫山書法藝術館、KIRI國際原住民族文創園區、桃園陽光劇場連動構築出一個完整的「青埔文化聚落」，形塑城市文化新生態。

與傳統美術館最大的不同，兒童美術館摒棄靜態常設展的模式，轉而著重策劃一系列高互動性與遊戲感的專題展覽。這裡不是禁止奔跑與喧鬧的禁地，而是一個允許孩子大膽表現、盡情探索的「大型藝術遊戲場」。在此，展覽不只是觀看的對象，而是行動的起點。孩子們不再是被動的觀眾，而是展覽的參與者、共創者，甚至成為藝術的再詮釋者。

從「不見的秋天」看見世界的變遷

目前於桃園市兒童美術館推出的主題展為《故事從「不見的秋天」開始》，是一場針對氣候變遷與文化記憶的深層對話。

從原住民族編織文化，走進土地與季節的記憶，參觀者首先穿越一座由台東都歷部落阿美族人以椰子葉編織而成的拱門。拱門象徵著太陽的溫暖，也寓意著歡迎族人回到家園。其文化寓意更深植於語言之中：「torik」在阿美族語中即為「編織」，而「都歷」部落之名正源自此詞根，象徵手工技藝與土地連結的血脈相承。穿越拱門，參觀者被引領進入一個跨越時間與空間的場景，沉浸於部落生活的片段與土地記憶中，提醒我們所面對的環境變遷與文化存續密不可分。在展區中將經歷一場關於阿美族四季生活智慧的沉浸式體驗。透過一系列互動式裝置藝術，孩子們走入阿美族春耕、夏漁、秋祭、冬狩的傳統生活場景，在遊戲中學習文化，在參與中理解自然。季節不再只是天氣，而是人與自然的共感關係，整場展覽將藝術與環境教育融合，以感性包裝理性，以文化召喚覺醒。透過孩子的眼睛，看見的不僅是「秋天的消失」，而是人與自然之間漸漸鬆動的感知與情感連結。

《不見的秋天》不只是一次展覽，更像是一場沉靜的提醒：當孩子們在光影與觸感中認識自然失序的節奏時，未來或許將由他們重新編織人與土地的新關係。更值得一提的是，展覽亦融入桃園具代表性的地景——埤塘，呈現從農業灌溉到都市發展的轉變，讓孩子們在理解全球氣候議題的同時，也學會反思人與在地環境之間的連結與責任。

想像力與氣候變遷的探索

來到二樓，視野隨著空間打開，也逐漸展現另一種藝術與教育的層次。除了延續特展主題對氣候與文化議題的深入探討，美術館更於展場外廊道策劃了別具意義的《繪本𨑨桃樂陶陶——桃源文化繪本走讀散策》。展覽將五本蘊含桃園在地文化與產業故事的繪本內容轉化為一條時光走廊。以稻米、茶葉、樟腦與油桐花這代表桃園的四大傳統產業為主軸，構築出一段段可觸、可聞、可體驗的文化旅程，讓孩子們在移動之間，與土地記憶產生真切的情感連結。

透過這條走讀動線，《𨑨桃樂陶陶》讓孩子們在故事、空間與感官之中完成一次人文旅行，也讓氣候、土地與文化議題被理解與記住。每一段展區設計都像一頁頁翻開的童書，讓孩子們以想像力作為通行證，記憶土地、認識家鄉。

黃韻庭女士Vivian Huang城市航道的開拓者

而黃韻庭，這位見證青埔從阡陌農田蛻變為現代特區的在地耕耘者，也持續以她對這片土地的深愛，將文化願景化為行動。從推動土地開發、引進國際文化對話，到策劃大型展演與支持兒童藝術教育，她始終堅信：「城市的偉大，不只是建築的高度，更來自於孩子們眼中的光亮。」她期許這座城市不僅吸引建設者與觀光客，更能吸引有夢想、有理想、有創意的人們前來探索、生活、扎根，共同打造一座充滿藝術氣息與人文溫度的理想城市。未來的青埔將不僅是交通樞紐、經濟核心，更是一座用藝術與教育築夢的地方。從農田到美術館，從孩子到城市，這是一段屬於青埔的文化進化故事，也是一場為未來世代預先書寫的願景藍圖。

在這條持續延展的文化航圖上，黃韻庭扮演的不僅是一位土地開發者，更是一位文化願景的實踐者與記憶守護者。不僅見證了城市變遷，更用行動參與推動文化與教育的扎根，將青埔的未來打造成一座可以永續想像的城市藍圖，那是一個以藝術為語言、以孩子為希望、以共好為核心的願景城市。青埔不再只是地圖上的一個行政區塊，而是一個逐漸成形的文化符號。它是一座城市靈魂的容器，是土地與創意交織的交響曲，是一場屬於這片土地與所有參與者共同創造的未來實驗。這個願景，正隨著晨光微啟，在青塘園的水面上，漾起一圈圈文化的漣漪，啟航。