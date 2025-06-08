白手起家 迪化街燕窩專家 官燕閣燕窩專賣店

文｜邱立崴

圖｜官燕閣

李國文童年家境清苦，外婆一度想將他送人，幸好大舅極力阻止，他才得以留在原生家庭。17歲他隻身北上，進入台北一間中藥行當學徒。

中藥行的淬鍊與嶄露頭角

學徒生活艱辛，沒有自己的房間，只能睡在90公分寬不到的櫃檯後地板上，吃師傅們剩下的飯菜，每月僅領1000元的薪水，連回嘉義探望家人的車票都買不起。儘管身無分文、思鄉情切，李國文仍咬牙堅持下去。

他每天從早上8點半開店打掃，一路忙到晚上10點後打烊整理，一天只5睡小時。打烊後仍繼續鑽研中藥材與學習經營知識，經常凌晨才入睡。一般人需5年才能出師，李國文卻憑勁短短3年就當上了店長。這段磨練讓他累積了深厚的中藥知識，也鑄就了堅韌的意志。

退伍後，他將省吃儉用的積蓄，加上向親友借貸的資金，28歲時在迪化街創立「聯新蔘藥公司」。創業初期資金有限，許多貴重藥材也只能擺空盒子，等客人下單才進貨。搭上臺灣經濟起飛的這股熱潮，聯新為他帶來人生第一桶金和第一間房子，他終於揚眉吐氣。

危機與轉機

好景不常，2008年全球金融海嘯，生意暴跌下滑至3成，收支失衡。為了照顧員工，李國文將所有積蓄都拿來付薪，堅持不裁員，咬牙撐過最艱難的時期。2012年，他洞察到燕窩的潛力，當時因「假血燕」事件的影響，燕窩價格一度暴跌。李國文果斷賣房籌資，只為進口優質燕窩。45歲那年，他在迪化街與民生西路口開設「官燕閣燕」，以最划算價格推廣燕窩，從一年僅售10斤，到如今年銷2400斤！足足成長了240倍！這一步的轉型也奠定了官燕閣今日成就。

品質的堅持與對顧客的承諾

自接觸中藥起，李國文便深知養生的重要性。因此，李國文堅持只販賣品質最好、價格合理的產品。他鑽研燕窩超過30年，親訪產地、送室檢驗、試煮試吃，只為找到最佳品質的燕窩。李國文承諾「不滿意包退包換」，讓許多顧客成為忠實老主顧，就連原本「奧客」最後也都成為了他的「回頭客」。

「三贏」的經營哲學

「做生意必須達到雙贏，甚至是三贏」，這是李國文的經營哲學。雙贏指顧客買到價格優惠、高品質有保障的產品；三贏則更進一步提升顧客的健康。為此，他時常走訪新加坡、印尼、越南等產地，深入了解各國燕窩的製程、、產品差異、挑毛方式，甚至是辨識作假手法，以確保挑選出最佳品質的燕窩產品。

他也不砸重金買廣告，而是將資源回饋給顧客。官燕閣經常舉辦試吃活動、贈送給顧客貼心實用小禮物，讓顧客感受到滿滿的誠意。也因此，官燕閣絕大顧客都是靠老主顧口耳相傳來形成正向循環。

燕窩的知識與迷思

過去因產量稀少，燕窩曾被視為高不可攀的奢品，但隨著人工燕屋問世，產量提升，燕窩不再「一盞難求」。李國文致力於破除「燕窩是有錢人專利」的迷思，樂於分享燕窩的安全生產、挑選撇步，以及營養價值。高檔餐廳一盅燕窩要價近千元，但自煮的成本僅約1/56，真正做到了「高貴不貴」的養生食品。正如詩句：「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，如今燕窩早已成為大眾日常保健的智慧選擇。

他又進一步指出，只有東南亞金絲燕所築成的巢，才稱得上是燕窩。燕子無法人工餵養，只能自然築巢。燕窩顏色會因燕子攝取食物不同，呈現偏黃、偏灰或白色，皆屬正常；價格也會因產地、挑毛手法、乾濕度、大小片及部位影響即使是以破盞組成的「組合燕窩」，價格不應同於完整燕盞。

許多人誤以為「血燕」是燕子吐血而成，其實是燕子攝取含鐵質食物其唾液氧化變色後所致，就像蘋果切開會氧化變色一樣，並非燕子受虐。一對燕子一年大概築巢二到三次，等雛燕孵化飛走後燕窩就會沒有任何作用。燕子會重新築巢，摘下來反而更環保，並無違反保育原則。

官燕閣品項齊全，從燕碎到最大燕盞一應俱全。不同部位口感不同但營養成分一樣，喜歡滑順可選燕盞、偏軟Q選燕角、愛西米露口感則選燕碎。所有燕窩皆產地直送，品質與來源層層把關。

展望未來 將健康推廣至每個家庭

未來，官燕閣希望將燕窩平民化、全民化，推廣到每個家庭日常保健的一部分。李國文最樂於向大家解說燕窩的「眉角」，破除大眾迷思，幫助大家了解燕窩的差別、價值與功效，讓燕窩不再是高不可攀。

從清寒學徒，到迪化街燕窩專家，李國文的故事，是毅力、誠信與專業的最好證明。官燕閣不只賣燕窩，更傳遞對品質的堅持、對顧客的真誠，以及將健康帶入每個家庭的美好願景。